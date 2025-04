ソニー・ピクチャーズ『スパイダーバース』シリーズ待望の第3作『スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の米公開日が、2027年6月4日にセットされた。米ラスベガスで開催の映画見本市「CinemaCon」にて、ソニー・ピクチャーズが発表した。日本のソニー・ピクチャーズも公式アカウントにて同様の告知を行なっている。

2023年6月に公開された前作『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』から実に4年越しとなる。『ビヨンド』は当初2024年3月29日の全米公開を予定していたが、2023年の業界ストライキなどのため製作遅延に陥り、一時は公開日不明の状況が続いていた。

発表された2027年6月4日の日付は、マーベル・スタジオの『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ(原題)』2027年5月7日の直後にあたる。『スパイダーバース』と『アベンジャーズ』は今のところ世界観を共有していない。

『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』の監督は、過去2作に携わってきたボブ・ペルシケッティ&ジャスティン・K・トンプソン。脚本・製作はシリーズ全作を手がけるフィル・ロード&クリス・ミラー、共同脚本は前作のデイヴ・キャラハムが務め、プロデューサーにはエイミー・パスカル&アヴィ・アラッドと『レゴ® ムービー2』(2019)のジンコ・ゴトウが名を連ねた。

CinemaConでは会場限定で映像も初披露された模様。米によれば、映像ではグウェン・ステイシーとピーター・B・パーカー、マイルス・モラレスが巨大なスポット(前作のヴィラン)と戦ったり、自分自身の変異体であるプラウラーと戦ったりする様子が確認されたという。また、米は登壇した映画製作者からの予告として、マイルスが逃亡中であり、グウェンだけでは助けが足りないかもしれない、と語られたと伝えている。

そのほか、米ソニー・ピクチャーズ公式からは最新アートも公開されている。

Spider-Man: Beyond the is coming exclusively to theatres June 4, 2027.