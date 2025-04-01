Å·Á³µÇ°Êª¥ª¥«¥ä¥É¥«¥ê998É¤¤ò°ãË¡½ê»ý¤«¡¡ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÃË2¿ÍÂáÊá
²Æì¤ÎµÜ¸ÅÅç¤Ç¡¢¹ñ¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Î¥ª¥«¥ä¥É¥«¥ê998É¤¤ò°ãË¡¤Ë½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂæÏÑ½Ð¿È¤Î¼«¾Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ÎÓÇðµüÍÆµ¿¼Ô¤È¡¢¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¤Î²«â«Å·ÍÆµ¿¼Ô¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3·î30ÆüÌë¡¢µÜ¸ÅÅç»ÔÆâ¤ÎÂðÇÛ¶È¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¥ä¥É¥«¥ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤¿ ²ÙÊª¤ÎÈ¯Á÷¤òÍê¤Þ¤ì¤¿¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶È¼Ô¤Ï²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤¿ÃË¤Ë¡¢ÇÛÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢31ÆüÄ«¡¢½¸²Ù¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿ÃË2¿Í¤Ë·Ù»¡¤¬Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤òµá¤á¡¢È¢¤ÎÃæ¿È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ª¥«¥ä¥É¥«¥ê998É¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬¥ä¥É¥«¥ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ð°Þ¤äÌÜÅª¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£