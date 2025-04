ultrablack(ウルトラブラック) とは、表面に当たる光のうち反射するのがわずか0.5%未満、つまり光の99.5%以上を吸収してしまうほどの黒色を指す言葉であり、自然界に生息する一部の動物はウルトラブラックを持っています。新たに、ハチの仲間でありながらアリのような地上生活を営むアリバチの一種が、ウルトラブラックを持っていることが報告されました。BJNANO - Ultrablack color in velvet ant cuticle

https://www.beilstein-journals.org/bjnano/articles/15/122This Brazilian Velvet Ant Is So Dark That It’s Super-Black - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/12/17/science/ultrablack-velvet-ant-brazil.htmlアリバチはハチ目の仲間でありながらメスは羽を持たず、アリのような見た目をして地上生活を営むという特徴を持つ昆虫です。全身にビロード(ベルベット)のような長毛を持っていることから、英語では「Velvet ant(ベルベットアント)」とも名付けられています。ブラジルに広く分布するアリバチの一種である「Traumatomutilla bifurca」は、黒と白の入り交じった特徴的な模様で知られています。この色合いをしたTraumatomutilla bifurcaが乾燥した低木砂漠や熱帯のサバンナを走り回ると、見る人の目がくらんで見失いやすいとのこと。そのためか一部のブラジル人は、Traumatomutilla bifurcaのことを「sorcerer ants(魔術師のアリ)」と呼んでいるそうです。新たにブラジルのトリアングロ・ミネイロ連邦大学で昆虫の色について研究しているヴィニシウス・ロペス氏らの研究チームが、Traumatomutilla bifurcaの色について調査したところ、Traumatomutilla bifurcaのメスが持つ黒色の部分は、光の99.5%超を吸収する「ウルトラブラック」であることが判明しました。ウルトラブラックを身にまとう動物はいくつか知られていますが、ハチ目の昆虫でウルトラブラックが確認されたのは今回が初めてです。論文の共著者で、トリアングロ・ミネイロ連邦大学の昆虫であるレイナー・ギレルモ・フェレイラ氏は、「私たちが分析してきたトンボやミツバチ、甲虫でこのような色は見たことがありません」とコメントしています。特に今回の研究では、Traumatomutilla bifurcaのメスの外骨格には密集した毛の層があり、その下に本のページに似た板状構造が複雑に並んでいることもわかりました。この特殊な構造により、滑らかな表面よりも光が5%も吸収されやすくなっているとのこと。また、Traumatomutilla bifurcaのメスは可視光線だけでなくほぼすべての紫外線も吸収するそうで、これは人間には見えない波長を見られる捕食者に対する防御メカニズムとしても役立つ可能性があります。しかし、実際にTraumatomutilla bifurcaのメスがカモフラージュのためにウルトラブラックを持っているのかは不明です。これまでの研究によると、アリバチは硬い外骨格や毒を持つ針によってほとんどの捕食者を寄せ付けないことがわかっています。さらに、Traumatomutilla bifurcaのオスはメスと同じような模様を持っているものの、その黒色部分はウルトラブラックではないとのこと。研究チームは今後、Traumatomutilla bifurcaのメスがウルトラブラックを持つように進化した環境的な圧力を調査する予定です。フェレイラ氏は、「自然界にはさまざまな色彩パターンが見られますが、その理由についてはよくわかっていません。私たちがアリバチを研究するたびに、彼らは何か新しくて興味深い結果を与えてくれます」とコメントしました。