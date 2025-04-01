¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬º¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¥²¥Ã¥È¡¡Á°Àï¤Çº£µ¨1¹æ¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¤Ë4ÅÀ¤ÎÌÔ¹¶
¡¡¡þ¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹¡½¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¡¡¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê30¡Ë¤¬3·î31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4·î1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ëº¸µ¾Èô¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¡¦¥Ï¥Ã¥×¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÆóÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¤¤¤Ê¤êÀèÀ©µ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç3ÈÖ¡¦ÎëÌÚ¤¬³°³Ñ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÁÀ¤¤¡¢º¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤Æ»°ÎÝÁö¼Ô¡¦¥Ï¥Ã¥×¤¬À¸´Ô¡£ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î2¥é¥ó¡¢¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤Î¥½¥í¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ï¤³¤Î²ó¡¢°ìµ¤¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï³«Ëë6ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿30Æü¡ÊÆ±31Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç6²ó¤Ëº£µ¨1¹æ¤È¤Ê¤ëËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î2Ï¢Àï¤Ï·×8ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ4»°¿¶¡£ÊÆ³«Ëë¸å¤â¿¶¤ë¤ï¤ºÂÇÎ¨¤¬1³ä¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Çº£µ¨½é¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¾å¾ºµ¤ÇÛ¤ò»Ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï132»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨¡¦283¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿21ËÜÎÝÂÇ¡¢73ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£