¹»Æâ¤Ç½÷À¶µÍ¡¤ËÊú¤¤Ä¤¥¥¹¡¡¾®³Ø¹»¶µÆ¬¤òÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ç·±¹ð½èÊ¬¡¡ÂçÊ¬¡¦±§º´»Ô
¶ÐÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë¹»Æâ¤Ç½÷À¶µÍ¡¤ËÊú¤¤Ä¤¯¤Ê¤É¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢±§º´»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î50ÂåÃËÀ¶µÆ¬¤òÊ¸½ñ·±¹ð½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±§º´»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃËÀ¶µÆ¬¤Ï2023Ç¯7·îº¢¡¢Åö»þ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¾®³Ø¹»¤Î¹»Æâ¤Ç¡¢½÷À¶µÍ¡¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤êÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¥¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ï¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ»Ô¶µ°Ñ¤¬³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¶µÆ¬¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¶µ°Ñ¤Ç¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤¬¿¦Ì³ÀìÇ°µÁÌ³°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ±§º´»Ô¶µ°Ñ¤Ï¡¢¡ÖÉþÌ³µ¬Î§¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£