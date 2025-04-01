3·îËö¤Ç¡Ö½ãÎõ¡×Â´¶È¡¦´ä±ÊÍÎ¾¼¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«É¬¤º¡¢²¿½è¤«¤Ç¡×
¡¡3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿´ä±ÊÍÎ¾¼¡Ê45¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡´ä±Ê¤Ï¡Ö¤³¤Î¶»¤Ë¤¢¤ë¡¢Í¤ê¤Ã¾æ¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡¢¡×¤È´¶¼Õ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇòÀîÍµÆóÏº¤ËÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤ÎÌ¼¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÅê¹Æ¤Î2ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡Ö¤¸¤å¤ó¤ì¤Ä¤ä¤á¤Æ¤â¡¡¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Ì¼¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥«¡¼¥É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«É¬¤º¡¢²¿½è¤«¤Ç¡£¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤É¤¦¤«¡Ä¡¢¤ª¸µµ¤¤Ç¡£¸µµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â½ÐÍè¤ë¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡´ä±Ê¤Ï¡¢2022Ç¯Ëö¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¾®ÅÄ°æÎÃÊ¿¡Ê53¡Ë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ç23Ç¯¸µÆü¤Ë²ÃÆþ¡£2Ç¯3¥«·î¤Ç¤½¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤¿¡£Â´¶È¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ëº£°ìÅÙ¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â´¶È¸å¤â¸½»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·ÇÐÍ¥³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£