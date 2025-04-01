Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«È½ÃÇ¸À¤¤ÅÏ¤¹¡ÖÀë¹ð¡×¤ò4Æü¸áÁ°11»þ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡¡´Ú¹ñ¡¦·ûË¡ºÛÈ½½ê
´Ú¹ñ¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÏÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î·èÄê¤òº£·î4Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯12·î¤Î¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤Ë¤è¤ê¹ñ²ñ¤ÇÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿ÕúÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¤¤ç¤¦ÂçÅýÎÎ¤òÈíÌÈ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡ÖÀë¹ð¡×¤ò¡¢4Æü¤Î¸áÁ°11»þ¤Ë¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤Ç¹ñ²ñÂ¦¤Ï¡¢Àï»þ¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëÈó¾ï»öÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤ºÈó¾ï²ü¸·¤òÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢·³¤ä·Ù»¡¤òÆ°°÷¤·¹ñ²ñ¤òÉõº¿¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Ê¤É¤¬·ûË¡¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÕúÂçÅýÎÎÂ¦¤Ï¡¢Èó¾ï²ü¸·Àë¸À¤ÏÌîÅÞ¤¬³ÕÎ½¤é¤òÁê¼¡¤¤¤ÇÃÆ³¯¤·¤¿¤êÍ½»»¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¹ñÀ¯¤¬Ëãáã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ñÌ±¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤ÎÉõº¿¤äÀ¯¼£²È¤é¤ÎÂáÊá¤¬ÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£