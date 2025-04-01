Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤ÎÈíÌÈ¤Î²ÄÈÝ¡¢4Æü¤ËÀë¹ð¡¡´Ú¹ñ·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬È¯É½
¡¡´Ú¹ñ¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï1Æü¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë½Ð¤·¤¿¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò¤á¤°¤ê¹ñ²ñ¤«¤éÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡ËÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤òÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó¡Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤ò4Æü¸áÁ°11»þ¤Ë¼¨¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈíÌÈ¤µ¤ì¤ì¤ÐÕúÂçÅýÎÎ¤Ï¼º¿¦¤·¡¢60Æü°ÊÆâ¤ËÂçÅýÎÎÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´þµÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¿¦Ì³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥½¥¦¥ë¤Î·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÃÆ³¯¿³È½¤Ç2025Ç¯2·î25Æü¡¢ºÇ½ª°Õ¸«ÄÄ½Ò¤ò¤¹¤ëÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¡£·ûË¡ºÛÄó¶¡=Åì°¡ÆüÊóÄó¶¡
¡¡·ûË¡ºÛ¤Ç¤ÎÃÆ³¯¿³È½¤ÏºòÇ¯12·î27Æü¤«¤é2·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢2²ó¤ÎÊÛÏÀ½àÈ÷¼êÂ³¤¤È11²ó¤ÎÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Èó¾ï²ü¸·¤ÎÀëÉÛ¤¬°ã·û¡¦°ãË¡¤À¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÌîÅÞµÄ°÷¤é¤Ç¹½À®¤¹¤ëÁÊÄÉÃÄÂ¦¤ÈÕúÂçÅýÎÎÂ¦¤Î¼çÄ¥¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤¿¡£
¡¡·ûË¡¤ÏÀï»þ¤ä¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¹ñ²ÈÈó¾ï»öÂÖ¤ÎºÝ¤Ë¡¢Èó¾ï²ü¸·¤òÀëÉÛ¤Ç¤¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÊÄÉÃÄÂ¦¤Ïº£²ó¤Ï¤³¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ûÀ¯Ãá½ø¤òÅ¾Ê¤¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£ÕúÂçÅýÎÎ¤¬¹ñ²ñ¤Ë·³¤ä·Ù»¡¤òÁ÷¤Ã¤Æµ¡Ç½¤Î¡ÖÌµÎÏ²½¡×¤ò¿Þ¤ê¡¢À¯¼£²È¤é¤ÎÂáÊá¤â»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÕúÂçÅýÎÎÂ¦¤Ï¡ÖµðÂçÌîÅÞ¡×¤Ë¤è¤ë¹ñÀ¯¤Î¤Þ¤Ò¤ò¹ñÌ±¤ËÃÎ¤é¤»¡¢ÉÔÀµÁªµó¤Îµ¿¤¤¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£À¯¼£²È¤é¤ÎÂáÊá»Ø¼¨¤âÈÝÄê¤·¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¸¢¸Â¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ´þµÑ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÎ¦·³ÆÃ¼ìÀï»ÊÎá´±¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤«¤éÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¡Ê¹ñ²ñ¤Î¡ËÃæ¤Ë¤¤¤ë¿Í°÷¤ò°ú¤¤º¤ê½Ð¤»¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¾Ú¸À¡£ÂçÅýÎÎÂ¦¤Ï¾Ú¸À¤Î¿®ÍêÀ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾Ú¸À¤Ê¤É¤ò·ûË¡ºÛ¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤Ê¤É¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·ûË¡ºÛ¤ÎºÛÈ½´±¤Ï9¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1¿Í¤¬·ç°÷¤Ç8¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á6¿Í°Ê¾å¤¬»¿À®¤¹¤ì¤ÐÈíÌÈ¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡ÈíÌÈ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸½¿¦¤ÎÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤Ï2017Ç¯¤ÎËÑÜÝ·Ã¡Ê¥Ñ¥¯¥¯¥Í¡Ë»á¤ËÂ³¤¤¤Æ2¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£âºÉðîë¡Ê¥Î¥à¥Ò¥ç¥ó¡Ë»á¤â¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ04Ç¯¤ËÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢·ûË¡ºÛ¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÈíÌÈ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î½ÅÂçÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ´þµÑ¤·¤¿¡£
¡¡âº»á¡¢ËÑ»á¤Î¾ì¹ç¤Ï·ë¿³¤«¤éÌó2½µ´Ö¸å¤Î¶âÍËÆü¤Ë·èÄê¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó¡¢3·î14Æü¤Î¶âÍËÆü¤¬ºÇÍÎÏ¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤ÏÀÄ´ººµ¡´Ø¡¦¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤¬3·î28Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¤Ë»¿À®¤Ï60%¡¢È¿ÂÐ¤¬34%¡£»¿À®¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÑ»á¤¬ÃÆ³¯¤µ¤ì¤¿»þ¤ÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÃÆ³¯»Ù»ý¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¤ÏÀ¤â°ìÄêÄøÅÙ¤¢¤ê¡¢Èó¾ï²ü¸·¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤Î½Å¤µ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ûË¡ºÛ¤Ë¤Ï¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½ÏµÄ¤·¤¿¤È¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤ÏÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿ºá¤Çº£Ç¯1·î¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÕúÂçÅýÎÎÂ¦¤Î¸ûÎ±¼è¤ê¾Ã¤·ÀÁµá¤òÇ§¤á¡¢3·î8Æü¤Ë52Æü¤Ö¤ê¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£ÃÆ³¯¿³È½¤Î·ë²Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºßÂð¤Ç·º»öºÛÈ½¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê¥½¥¦¥ë¡á³À¥½©É§¡Ë