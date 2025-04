【iOS 18.4】 4月1日 配信開始

Appleは4月1日、iPhone向けの新OS「iOS 18.4」の配信を開始した。

今回のアップデートでは、日本語でも人工知能「Apple Intelligence」が解禁され、通知の要約機能や作文ツール、画像生成機能の「Image Playground」などが利用できるようになった。なお、iPhoneで「Apple Intelligence」を利用できるのは、最新の「iPhone 16」シリーズ4モデルと「iPhone 15 Pro」シリーズ2モデルとなっている。

そのほかにも「写真」アプリが改善されているほか、Apple Vision Proユーザー向けの「Apple Vision Pro」アプリが追加された。また「iOS 18.4」の配信に合わせて「iPadOS 18.4」や「macOS Sequoia 15.4」、「visionOS 2.4」も配信されている。

