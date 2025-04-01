¡ÖÉÏº¤¡¢µÔÂÔ¤Î»Ù±ç¶¯²½¡×¡¡¤³¤É¤âÄ£2Ç¯¤Ç»°¸¶»á
¡¡»°¸¶¤¸¤å¤ó»Ò¤³¤É¤âÀ¯ºöÃ´ÅöÁê¤Ï1Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÈ¯Â¤«¤éÆ±Æü¤Ç2Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖÉÏº¤¤äµÔÂÔ¡¢¤¤¤¸¤á¡¢ÉÔÅÐ¹»¡¢¾ã³²»ù¤Ê¤É¡¢º¤Æñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¼Á¤ò°ìÁØ¶¯²½¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¤ËÂÐ¤¹¤ëÁêÃÌÂÎÀ©¤ä¡¢ÀÄÇ¯´ü¤Î¼ã¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤â½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»Ò¤É¤â¤ä¼ã¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿ô¤¬²áµîºÇ¾¯¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£ÁÏÀß¤Î°ÕµÁ¤ä¿¿²Á¤¬¤µ¤é¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£