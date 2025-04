アイドルグループ「Peel the Apple」を卒業した黒嵜菜々子が、4月1日発売の「別冊ヤングチャンピオン」5月号(秋田書店)のグラビアに登場している。 グループ卒業後、再び「アイドル」の道を歩き始めた黒嵜さん、美しさでもさらに進化した姿を見せる彼女の、透明感あふれるグラビアを披露している。

