Åìµþ³ô¼°¡Ê´ó¤êÉÕ¤¡Ë¡áÇã¤¤Àè¹Ô¡¢£Î£Ù¥À¥¦È¿È¯¤Ç¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È²þÁ±
¡¡£±Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÏÇã¤¤Àè¹Ô¡¢´ó¤êÉÕ¤¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£´£³±ß¹â¤Î£³Ëü£µ£¹£¶£±±ß¤ÈÈ¿È¯¡£
¡¡Á°Æü¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤ÏÆÈ£Ä£Á£Ø¤äÊ©£Ã£Á£Ã£´£°¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´ÌÌ°Â¾¦¾õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄ«Êý¤ËÂç¤¤¯Çä¤êÍ¥Àª¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂç·¿¼çÎÏ³ô¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤ê¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£´Æü¤Ö¤ê¤Ë£´£°£°¥É¥ë¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ¿È¯¤ò¤ß¤»¤¿¡£À¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÅê»ñ²È¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤¬²þÁ±¤·Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂ¤â¤È¼«Î§È¿È¯¶ÉÌÌ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¹¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤«¤é¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ä£³Æü¤ËÈ¯Æ°Í½Äê¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤Ç¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
¡¡Á°Æü¤Î²¤½£³ô»Ô¾ì¤ÏÆÈ£Ä£Á£Ø¤äÊ©£Ã£Á£Ã£´£°¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´ÌÌ°Â¾¦¾õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤ÏÄ«Êý¤ËÂç¤¤¯Çä¤êÍ¥Àª¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂç·¿¼çÎÏ³ô¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤ê¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤Ï£´Æü¤Ö¤ê¤Ë£´£°£°¥É¥ë¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈ¿È¯¤ò¤ß¤»¤¿¡£À¤³¦Æ±»þ³ô°Â¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó»ß¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÅê»ñ²È¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤¬²þÁ±¤·Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÂ¤â¤È¼«Î§È¿È¯¶ÉÌÌ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤¹¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤«¤é¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤ä£³Æü¤ËÈ¯Æ°Í½Äê¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ê¤É¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤Ç¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó