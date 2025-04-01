²¼È¾¿È½¹Ê¹¥é¥Ã¥·¥å¤ÎºÇÃæ¤Ë»³²¼ÈþÌ´Í¤¬¡ÖÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ñÆâÂç²ñ·ç¾ì¡× ¡Ä¼þ°Ï¥¶¥ï¤Ä¤¯±½¤Î¿¿µ¶
¡¡4·î3Æü³«Ëë¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥ä¥Þ¥Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥ª¡¼¥×¥ó³ë¾ë¡×¡ÊÀÅ²¬¡¦³ë¾ëGC»³Ì¾C¡Ë¤ÎÂç²ñ»öÌ³¶É¤Ï31Æü¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¤Î·ç¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÁÔÀäÉÔÎÑ¡¦Åö»ö¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤Þ¤¿¤â¡ÈÆæ¤Î·ç¾ì¡É¡Ä´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ö¿´ÇÛ¤ÊÊÑ²½¡×¤È¤Ï¡©¡©¡©
¡¡»³²¼¤ÏÁ°½µ¤ÎÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¸¢¡×¤ËÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤¬º£µ¨¤Î¹ñÆâ½éÀï¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢29Æü¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Âç²ñ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢3·î17ÆüÉÕ¤Î¿·Ãå¾ðÊó¤ÎÍó¤Ë¡Ö»³²¼ÈþÌ´ÍÁª¼ê¤¬µ¢¹ñ»²Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤ë¡£¤³¤Î´Ö¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Âç²ñ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½µ´©»ï¤ËÉÔÎÑµ»ö¤¬½Ð¤¿Àî粼½Õ²Ö¤¬³«Ëë¤«¤é4»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â·ç¾ìÍýÍ³¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÊóÆ»¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤À¡£
¡¡½÷»Ò¥×¥í³¦¤Ç¤ÏÀèÆü¤â°ìÉô½µ´©»ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÉÔÎÑÌäÂê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÀø¤á¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»³²¼¤¬·ç¾ì¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö»³²¼¤â¤«¡ª¡©¡×¤È¼þ°Ï¤Ï¥¶¥ï¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë¥Ä¥¢¡¼´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö»³²¼¤Î¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁ°½µ¤Î»î¹ç¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¹çÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤Î»³²¼¤¬½éÆü2¥ª¡¼¥Ð¡¼126°Ì¤ÈÂç¤¤¯½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Ï6¡Á7¥ä¡¼¥ÉÀè¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤é¤º¡¢¥Ð¥ó¥«¡¼¤«¤é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¥À¥Ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2ÆüÌÜ¤â¥¹¥³¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤ºÍ½ÁªÍî¤Á¡£³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¤ò½ü¤±¤Ð¡¢»³²¼¤Î´§Âç²ñ¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤Ï2022Ç¯10·î¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼°ÊÍè¤È¤¢¤Ã¤Æ´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥ä¥Þ¥Ï¤Î²ñ¾ì¤âÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¾å°ÌÁè¤¤¤Ï¸·¤·¤¤¡£¥³¡¼¥Á¤ÎÉã¿Æ¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢4·î²¼Ãæ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÀï¤Î¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¤½¤ì¤Ê¤é·ç¾ìÍýÍ³¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¡£