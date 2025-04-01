¡ÖÁ¥²ñ¼Ò¡×Í¥¶øÀÇÀ©¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡È¥®¥ê¥·¥ã¡É¤ä¡È¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡É¡ÄË¡¿ÍÀÇ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¡Ò¥È¥óÀÇ¡Ó¤È¤Ï¡Ú¹ñºÝÀÇÌ³¤Î¥×¥í¤¬²òÀâ¡Û
¥®¥ê¥·¥ã¤Ç¤Ï³¤±¿¶È¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¤Ï³¤±¿¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëË¡¿ÍÀÇ¤ÎÍ¥¶øÀÇÀ©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï22¡ó¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥ãÁ¥ÀÒ¤ÎÁ¥Çõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÈÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥È¥óÀÇ¡×¤¬²Ý¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ä¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤âÁ¥²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¶øÀÇÀ©¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê¼óÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÌðÆâ°ì¹¥»á¤¬¡¢³°¹ñ¤Î³¤±¿¶È¤ÈÀÇÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤Î³¤±¿¶È
¥®¥ê¥·¥ã¤Ï¹ñÅÚÌÌÀÑ¤¬131,957Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡ÊÆüËÜ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¡Ë¡¢¿Í¸ý¤ÏÌó1,067Ëü¿Í¡Ê2021Ç¯¡Ë¤ÎEU²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¹¡£2010Ç¯°Ê¹ß¡¢ºâÀ¯´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢EU³Æ¹ñ¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2018Ç¯¤Ë10Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ÖºÄÌ³´íµ¡¤òÃ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¼ÀÇ°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅý·×¡Ê½ÐÅµ¡§UNCTAD¡ÖREVIEW OF MARITIME TRANSPORT¡×2017Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á¥Çõ¤ò¼Â¼ÁÅª¤ËÊÝÍ¤¹¤ëÁ¥¼ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Âè1°Ì¥®¥ê¥·¥ã¡ÊÁ¥Ê¢ÎÌ3²¯900Ëü¥È¥ó¡Ë¡¢Âè2°ÌÆüËÜ¡Ê2²¯2,400Ëü¥È¥ó¡Ë¡¢Âè3°ÌÃæ¹ñ¡Ê1²¯6,500Ëü¥È¥ó¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤Î³¤±¿¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ê¥¹¥È¥Æ¥ì¥¹¡¦¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¡¦¥ª¥Ê¥·¥¹¡Ê1906¡Á1975Ç¯¡Ë¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÁ¥Çõ¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤Û¤«¤ÎEU½ô¹ñ¤«¤é±ç½õ¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥®¥ê¥·¥ã¤ÎË¡¿ÍÀÇ
¥®¥ê¥·¥ã¤Î³¤±¿¶È¤¬À¹¤ó¤Ê¸¶°ø¤Î1¤Ä¤¬Ë¡¿ÍÀÇ¤ÎÍ¥¶øÀÇÀ©¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤Ï22¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥ãÁ¥ÀÒ¤ÎÁ¥Çõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤¬ÌÈÀÇ¤µ¤ì¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡Ö¥È¥óÀÇ¡×¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤ÎÀÇÀ©
(£±)³µÍ×
¸½ºß¡¢³¤±¿²ßÊªÍ¢Á÷¤Î¼çÎÏ¤Ï1950Ç¯Âå¤ËÊÆ¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥ÊÁ¥¤ÎÊÝÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×3¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
1°Ì¡¡MSC¡Ê¥¹¥¤¥¹ËÜ¼Ò¤Î¥á¥Ç¥£¥¿¥ì¥Ë¥¢¥ó¡¦¥·¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë
2°Ì¡¡A¡¦P¡¦¥â¥é¡¼¡¦¥Þ¡¼¥¹¥¯¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë
3°Ì¡¡CMA-CGM¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë
¡Ê£²¡Ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¶øÀÇÀ©
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎË¡¿ÍÀÇÎ¨¤Ï22¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á¥²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÍ¥¶øÀÇÀ©¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆâ¹ñË¡¿Í¤ª¤è¤ÓEU²ÃÌÁ¹ñ¤Î»ÙÅ¹¤Ê¤É¤Î¹±µ×Åª»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¡¢¥È¥óÀÇ¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
EU¤Ç¤Ï¹ñ²ÈÊä½õµ¬À©¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÍ¥¶øÀÇÀ©¤Ï¤³¤Îµ¬À©¤ò¼õ¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¡¿ÍÀÇ°Ê³°¤ÎÅÐÏ¿ÎÁ¤ä¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Ë¤â²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê£³¡Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÁ¥²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¶øÀÇÀ©
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÆâ¹ñË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëÁ¥²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤È¥È¥óÀÇ¤ÎÁªÂò¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎË¡¿ÍÀÇÎ¨¤Ï22¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡¿ÍÀÇ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ÎÁ¤¬ÆüËÜ¤Î0.2¡ó¤Ç¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤Î²ÝÀÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³°¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥óÀÇ¤ÎÆ°¸þ
¥È¥ó¿ôÉ¸½àÀÇÀ©¤ÎÀèÎã¤Ï¡¢1996Ç¯¤ËÆ±ÀÇÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ê1999Ç¯¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡Ê2000Ç¯¡Ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ê2001Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬Æ³Æþ¤·¡¢2004Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¡¢2005Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥ê¥·¥ã¡¢¥Þ¥ë¥¿¤âÆ±ÀÇÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¿ôÉ¸½àÀÇÀ©¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï16¤«¹ñ¤Ç¡¢Å¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥Ê¢ÎÌ¤ÏÁ´Á¥Ê¢ÎÌ¤ÎÌó6³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ï³¤±¿¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆË¡¿ÍÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥ó¿ôÉ¸½àÀÇÀ©¤ÎÆ³Æþ
ÆüËÜ¤Ï¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤È¤ÎÁªÂò¤Ç¡¢2008Ç¯¤Ë¥È¥ó¿ôÉ¸½àÀÇÀ©¤òÆ³Æþ¤·¡¢2009Ç¯4·î¤è¤êÅ¬ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹´Â«´ü´Ö5Ç¯´Ö¤ÎÅ¬ÍÑÍ×·ï¤Ï¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Æ³ÆþÅö½é¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤Î³°¹ÒÁ¥¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¢ÆüËÜÁ¥Çõ¤ò5Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ°Ê¾å
£ËèÇ¯ÅÙÆüËÜÁ¥Çõ1ÀÉÅö¤¿¤ê1Ì¾°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿ÍÁ¥°÷¤òÍÜÀ®¤·¡¢1ÀÉÅö¤¿¤ê4Ì¾°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿ÍÁ¥°÷¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÁ¥°÷¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤Ê¤¤
2013Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢½àÆüËÜÁ¥Çõ¡ÊËÜË®Á¥¼Ò¡Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ï¤Î³°¹ñ»Ò²ñ¼ÒÊÝÍÁ¥¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤·Íø±×¤ÏÆüËÜÁ¥Çõ¤Î1.5ÇÜ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜË®Á¥¼ç¡Ê¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤Î³°¹ñ»Ò²ñ¼ÒÊÝÍÁ¥¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢ËèÇ¯ÅÙ¡¢½àÆüËÜÁ¥Çõ1ÀÉÅö¤¿¤ê2¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¿Í³¤µ»»Î¤Î³ÎÊÝ¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀÇÀ©¤Ï¡¢Á¥Çõ¤Î¥È¥ó¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¤ß¤Ê¤·Íø±×¡×¤ò»»Äê¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ê¤·Íø±×¡×¤ËÀÇÎ¨¤ò¾è¤¸¤ÆÀÇ³Û¤ò»»Äê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤ÎÍø±×¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ìÄê¤ÎÀÇ³Û¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÁ¼Îá35¤Î2¡Ë¡£
ÌðÆâ °ì¹¥
¹ñºÝ²ÝÀÇ¸¦µæ½ê
¼óÀÊ¸¦µæ°÷