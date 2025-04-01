Âç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È¤Î·Ê¶·´¶¡¢4´ü¤Ö¤ê°²½¡¡3·î¤ÎÆü¶äÃ»´Ñ
¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿3·î¤ÎÁ´¹ñ´ë¶ÈÃ»´ü·ÐºÑ´ÑÂ¬Ä´ºº¡ÊÃ»´Ñ¡Ë¤Ç¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëÂç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È¤Î¶È¶·È½ÃÇ»Ø¿ô¡ÊDI¡Ë¤¬4´ü¡Ê1Ç¯¡Ë¤Ö¤ê¤Ë°²½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ä²¤½£¤Î·ÐºÑ¤Î¸ºÂ®¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¡£Âç´ë¶È¡¦ÈóÀ½Â¤¶È¤Ï2´ü¤Ö¤ê¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¡¢4·î¤«¤é°ú¤¾å¤²¡¡ÊÖºÑ³Û¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡¶È¶·È½ÃÇDI¤Ï¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î¹ñÆâÌó9Àé¼Ò¤Î¤¦¤Á¡¢·Êµ¤¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¤Î³ä¹ç¤«¤é¡¢¡Ö°¤¤¡×¤È¤·¤¿³ä¹ç¤ò°ú¤¤¤¿»Ø¿ô¤ò»Ø¤¹¡£Âç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È¤ÏºòÇ¯12·î¤ÎÁ°²óÄ´ºº¤«¤é2¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤·¤Æ¥×¥é¥¹12¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Å´¹Ý¤¬10¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹18¡¢Á¡°Ý¤¬23¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤·¤Æ0¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃºÀ½ÉÊ¤â17¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤·¤Æ0¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À¸»º¤¬²óÉü¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤¬5¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Æ¥×¥é¥¹13¡¢ÅÅµ¤µ¡³£¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Æ¥×¥é¥¹11¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£Âç´ë¶È¡¦ÈóÀ½Â¤¶È¤Ï²þÁ±
¡¡Âç´ë¶È¡¦ÈóÀ½Â¤¶È¤Ï2¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤Æ¥×¥é¥¹35¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ËÈ¼¤¦¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤äÊª²Á¹â¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¾ÃÈñ¤ä¡¢ÃÍ¾å¤²¤Î¿»Æ©¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢1991Ç¯8·î°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®Çä¤ê¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÂçÉý°²½¤«¤é8¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¡¢¥×¥é¥¹21¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ÉÇñ¡¦°û¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â6¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¥×¥é¥¹46¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3¥«·îÀè¤Î·Ê¶·´¶¤ò¿Ò¤Í¤ëDI¤Ï¡¢Âç´ë¶È¡¦À½Â¤¶È¤¬3·î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥×¥é¥¹12¡¢ÈóÀ½Â¤¶È¤Ï7¥Ý¥¤¥ó¥È°²½¤Î¥×¥é¥¹28¤ò¸«¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¼ÆÅÄ½¨ÊÂ¡Ë