ËõÃã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿²¹¤«¤ß¤¢¤ëÇÛ¿§¡ªNIKE¡ßËÙÊÆÍºÅÍ¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¡ÖNIKE SB DUNK LOW x Yuto ¡ÉMatcha¡É¡×È¯É½
NIKE¤«¤é¡¢¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡¦ËÙÊÆÍºÅÍ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖNIKE SB DUNK LOW x Yuto ¡ÉMatcha¡É¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
NIKE¤ÈËÙÊÆÍºÅÍ¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï2023Ç¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬ÂÔË¾¤Î2ÂÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÉMatcha¡É¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¡ÉËõÃã¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¥é¥¤¥È¥«¡¼¥¤Î¥¹¥¨¡¼¥É¤È¡¢2¼ïÎà¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹ÎÉ¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¹µ¤¨¤á¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥ëÊÁ¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥ºÁ´ÂÎ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë²¹¤«¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥ë¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤ÏËÙÊÆÍºÅÍ¤Î²ÈÂ²¤ÈÆüËÜ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ò¾Î¤¨¤¿ËÙÊÆ²È¤Î²ÈÌæ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥À¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë½À¤é¤«¤¤¥Ñ¥Ã¥É¤È¥Ò¡¼¥ë¤ËAir Zoom¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê³ê¤ê¤äÃåÃÏ¤ò¤·¤Æ¤â¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¸ú¤¤¤¿Íú¤¿´ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNIKE SB DUNK LOW x Yuto ¡ÉMatcha¡É¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î5Æü 9:00 ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£²Á³Ê¤Ï¡ï18,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£