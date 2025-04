¶¯Îõ¤Ê¥Ü¥¤¥¹¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê²Î¾§ÎÏ¡ªE.HYUK JAPAN LIVE 2025

NORAZO出身のE.HYUKが2025年4月19日、20日の計2日間、PLUSWINHALL OSAKAで単独公演「E.HYUK JAPAN LIVE 2025」を開催します。

E.HYUK JAPAN LIVE 2025

【日時】

2025年4月19日(土) 18:00

4月20日(日) 18:00

【会場】

PLUSWINHALL OSAKA

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1

【チケット】

楽天チケット(先着/整理番号付き自由席)

2025年03月22日(土) 12:00 〜

【席種】

整理番号付き自由席:6,000円

※開場は開演30分前

※当日+1Drink 600円

※公演後に特典会有り。

※お1人様4枚まで

※3歳児未満入場不可

E.HYUKは、1979年8月26日生まれで、2017年までNORAZOのメンバーとして様々な個性を見せていました。

そんなE.HYUKはハイトーンメタルボイスによる迫力ある歌唱に定評があり、ドラマ「結婚作詞 離婚作曲」OSTに参加した際には正統派バラードで勝負に出ました。

E.HYUKが歌唱した「また許されるなら」は、叙情的なピアノの旋律で始まる切ない感性の演奏に悲しみを吐き出すような彼ならではの強烈なボイスとパワフルな歌唱力が際立つ楽曲です。

このように様々な楽曲を披露してくれるE.HYUKですが、大阪公演ではライブだけではなく久しぶりの日本でファン達と触れ合う時間も準備しているとのことです。

チケットの前売りは楽天チケットを通じて行われます。

