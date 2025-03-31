AKB48 20 ´ü¸¦µæÀ¸ Âç²ìºÌÉ±¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¡¢Î¹ÈÖÁÈ¡Ø¤Õ¤ï¤ê°¦¡ÙÊ¡ÅçÊÔ¤Ë½Ð±é¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÂç¹¥¤¤Î´Ý»³¤Ï´¶·ã
AKB48 ¤Î20 ´ü¸¦µæÀ¸¤ÎÂç²ìºÌÉ±¡Ê¤ª¤ª¤¬¡¦¤µ¤¡Ë¤È´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¦¤Ò¤Ê¤¿¡Ë¤¬½é¤á¤Æ¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿Î¹ÈÖÁÈ¡Ø¤Õ¤ï¤ê°¦¡Ù¤¬4 ·î¤«¤é³ÆÃÏ¤ÎÊüÁ÷¶É¡Ê12 ¶É¥Í¥Ã¥È¡¦13 ¸©¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ºòÇ¯12 ·î¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿20 ´ü¸¦µæÀ¸¤Î3 Ì¾¡£³Ø¶ÈÍ¥Àè¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î¶áÆ£º»¼ù¤µ¤ó¡Ê¤³¤ó¤É¤¦¡¦¤µ¤¡Ë¤ò½ü¤¯¡¢Âç²ìºÌÉ±¤µ¤ó¤È´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¤µ¤ó¤¬Î¹ÈÖÁÈ¡Ø¤Õ¤ï¤ê°¦¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£ ¥í¥±Àè
¥í¥°¥¤¥ó¤·¤ÆÂ³¤¤òÆÉ¤à
The post AKB48 20 ´ü¸¦µæÀ¸ Âç²ìºÌÉ±¡¦´Ý»³¤Ò¤Ê¤¿¡¢Î¹ÈÖÁÈ¡Ø¤Õ¤ï¤ê°¦¡ÙÊ¡ÅçÊÔ¤Ë½Ð±é¡¡¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÂç¹¥¤¤Î´Ý»³¤Ï´¶·ã first appeared on GirlsNews.