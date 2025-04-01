¡Ú2025Ç¯4·î¤Î±¿Àª¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û¤¤¤Á¤Ð¤ó±¿¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ï²¿·îÀ¸¤Þ¤ì¡ª¡©
2025Ç¯4·î¤ÎÁ´ÂÎ±¿Àª
¥«¡¼¥ÉÌ¾¡ÚÀï¼Ö¡Û
»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤òÆ°¤«¤¹
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÆÍ¤ÃÁö¤ë¡×
ÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡¢ÉÔ°Â¤¬¤³¤ß¾å¤²¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÎÏÉÕ¤¯¤ÇÆÍÇË¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£
¤Þ¤ë¤Ç¿·¤·¤¤µ¨Àá¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÆ±¤¸½ÐÍè»ö¤¬¥ë¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ì¤·¤¤¤Ê¤é¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤Ç¤âË¾¤à¾ì½ê¤Ø¤ÈÆÍ¤ÃÁö¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
1°Ì¡§5·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡ÚÀáÀ©¡Û
¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀÅ¤ÈÆ°¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡×
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò²ÁÃÍ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡£
¤½¤ì¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÂç¤¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ë¿Í¡¹¤ÎÃç²ðÌò¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é²ÁÃÍ¤¢¤ë·ë²Ì¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¡£¼«Ê¬¤«¤éÆ°¤¯¤³¤È¤¬À®¸ù¤òÆ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2°Ì¡§2·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡ÚÀ±¡Û
¶¦´¶¤«¤é´õË¾¤ò¸«½Ð¤¹
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤ò¼¨¤¹¡×
¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¡¹¤¬Ë¾¤àÌ¤Íè¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ÏÀ±¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¶¦´¶ÎÏ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤Î¿´¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë»×¤¤¤òÍý²ò¤·´õË¾¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤º¤Ï¤º¡£
3°Ì¡§12·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡ÚÎø¿Í¤¿¤Á¡Û
Ìþ¤ä¤·¤È¤Ê¤ë¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌþ¤ä¤·¤Î½Ð²ñ¤¤¡×
3·î¤Ë°ú¤Â³¤¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¡×¤«¤é¤Î¹¥±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë12·îÀ¸¤Þ¤ì¤µ¤ó¡£²º¤ä¤«¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ê¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌþ¤ä¤·¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤êº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
4°Ì¡§9 ·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡ÚÎÏ¡Û
¤º¤Ã¤È±þ±ç¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¶¨ÎÏ´Ø·¸¡×
°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ëÃç´Ö¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¤½¤Î¿Í¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¡¢±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÄ¹¤¯ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÂ³¤¤¤Æ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾Íè¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯Áê¼ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¼«Ê¬¤ÎÍø±×¤Ð¤«¤êÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¸å¡¹¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
5°Ì¡§4·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡Ú°Ëâ¡Û
°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×
Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢²ò·èÊýË¡¤¬¸«¤Ä¤«¤ë½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¡£
°Õ¸ÇÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼êÊü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤´¤È¤Ë·èÃå¤¬¤Ä¤¡¢¿È¤â¿´¤â·Ú¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤â¤Î¤È¤Î·èÊÌ¤âÂç»ö¡£¼¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6°Ì¡§1·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡Ú·î¡Û
º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÌ´¤«¤é³Ð¤á¤ë¡×
ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢¼Â¸½º¤Æñ¤ÊÌäÂê¤òÄü¤á¤ë¤È¤¡£¤½¤ì¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢Æ¬¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤Çº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤Ï¤º¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤òÃ¸¡¹¤È¤ä¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÊý¿Ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
7°Ì¡§10·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡Ú±¿Ì¿¤ÎÎØ¡Û
¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÆÀ¤ò¤¹¤ë
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¡×
¥¹¥à¡¼¥º¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë»þ´ü¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥é¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«Ä¾¤·¤Æ½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê·ë²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ÆÃ¤Ë¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤Î¸«Ä¾¤·¤Ï¤è¤¤·ë²Ì¤Ë¡£¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»×¤¤¤Î³°ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆþ¼ê¤·¤ÆÌ¤Íè¤ËÈ÷¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
8°Ì¡§11·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡Ú±£¼Ô¡Û
¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ò
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤ê¤¬¹¥¤¡×
¼þ°Ï¤Î¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£¤É¤Î¸ÀÍÕ¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤ËÌÂ¤¤¤½¤¦¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤â¤Ã¤Æ½Ï¹Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¾ì½ê¡¢»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤âÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ÇÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¹©É×¤ò¡£
9°Ì¡§7·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡Ú¹ÄÄë¡Û
²¿»ö¤Ë¤âµÞ¤¬¤º¹²¤Æ¤º
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²º¤ä¤«¤Ë¡×
½Õ¤ÎË¬¤ì¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡£°ì¸«¤È¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢°Æ³°¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤½¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÌÂÏÇ¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¡£
¹ÔÆ°¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤È¸ÆµÛ¡£¼«Ê¬¤òµÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ»¡¤·¤Æ¼þ°Ï¤Î¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤ò¤ß¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£²¿»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµÞ¤¬¤º¹²¤Æ¤º¤Ë¡£
10°Ì¡§6·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡Ú¶ò¼Ô¡Û
¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤¹¤ë¡×
¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ð¤º¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¡¢¤½¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤»þ´ü¡£ÌÜÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤è¤ê¤â¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÌÜÅª¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ¼¡¤ËÌòÎ©¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î²ÝÂê¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÌÜÅª¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
11°Ì¡§8·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡ÚÄß¤ë¤µ¤ì¤¿ÃË¡Û
¿Í¤ÎÎØ¤ËÌµÍý¤·¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¤
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö±ó¤¯¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë¡×
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ì¤º¤Ë¿´¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·¤½¤¦¡£¿·¤·¤¤µ¨Àá¤Ë´ò¤·¤¯¤Ê¤¤¥à¡¼¥É¤À¤±¤É¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¿Í¤ÎÎØ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¸å¡¹¶ìÏ«¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Ï¿ÍÅö¤¿¤ê¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£²Æ¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
12°Ì¡§3·îÀ¸¤Þ¤ì
¥«¡¼¥ÉÌ¾
¡ÚÅã¡Û
¿Í¤âÊª¤â¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç
º£·î¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÁ°¿Ê¤¹¤ë¡×
¡ÖÅã¡×¤Î¥«¡¼¥É¤¬¸½¤ì¤¿3·îÀ¸¤Þ¤ì¤µ¤ó¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤¬É¬Í×¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Î°Å¼¨¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤è¤¯¤è¤¯¸«²ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¡¢»Å»ö¡¢Êª¤Ê¤É¼Î¤Æ¤Þ¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾¯¿ôÀº±Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬º£¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£