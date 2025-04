ぬいぐるみや日用雑貨など、さまざまなキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年3月27日から全国のゲームセンターなどに再登場する『ハリー・ポッター』 プラチナムザッカ組分け帽子を紹介します!

セガプライズ『ハリー・ポッター』 プラチナムザッカ組分け帽子

投入時期:2025年3月27日より順次

サイズ:全長約36×37×3cm

種類:全1種(組分け帽子)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

『ハリー・ポッター』に登場する「組分け帽子」がプライズに再登場!

作中の思い出深い名シーンの再現もできます。

今にも喋りだしそうなくらいリアルに表現された、ファン必見のグッズです☆

『ハリー・ポッター』の名シーンも再現できる、人気のグッズが再登場。

2025年3月27日より全国のゲームセンターなどに順次再登場する、セガプライズ『ハリー・ポッター』 プラチナムザッカ組分け帽子の紹介でした☆

