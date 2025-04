セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場。

今回は2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ ふわろんVer. “エイリアン”を紹介します!

セガプライズ ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ ふわろんVer. “エイリアン”

登場時期:2025年3月21日より順次

サイズ:全長約35×14×42cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「リトル・グリーン・メン」の名前でも知られる『トイ・ストーリー』の人気キャラクター「エイリアン」

3つの瞳やとがった耳など、特徴的な姿が目を引く、愛らしいキャラクターです☆

そんな「エイリアン」の大きなぬいぐるみが、セガプライズから登場します。

セガオリジナルの“赤いほっぺ”デザインを使用した、ほんのり染まった頬がチャーミング。

優しい雰囲気を演出してくれる、ふんわりした生地が使用されています!

ボリュームあるサイズ感なので、お部屋に飾ればアクセントにもなってくれる存在です☆

『トイ・ストーリー』に登場する「エイリアン」をデザインした、ふんわりとしたぬいぐるみ。

セガプライズの『トイ・ストーリー』 赤いほっぺ LLぬいぐるみ ふわろんVer. “エイリアン”は、2025年3月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

