U-NEXTは、2025年4月に配信する注目作ラインナップを発表した。映画「ラストマイル」を4月25日から有料で先行独占配信するほか、人気ゲームの実写ドラマ版「THE LAST OF US シーズン2」を、4月14日より月額会員無料で毎週配信する。

「ラストマイル」

(C)︎2024 映画『ラストマイル』製作委員会

「ラストマイル」は、ドラマ「アンナチュラル」と「MIU404」と同じ世界線上で物語が展開する完全オリジナルのシェアード・ユニバース・ムービー。事件の舞台となる大手ショッピングサイトの関東センター長・舟渡エレナ役を満島ひかり、そのエレナに振り回されながらも事件解決に奔走する同センターのチームマネージャー・梨本孔役を岡田将生が演じた。

同作は興行収入59億円を突破し、第48回日本アカデミー賞では10部門で優秀賞を受賞している。監督は塚原あゆ子、脚本は野木亜紀子、主題歌は米津玄師「がらくた」。U-NEXTでは4月25日から399円/視聴期限2日間で先行独占配信する。

そのほか2024年12月に劇場公開された映画「はたらく細胞」を、4月16日から399円/視聴期限2日間で配信する。

「はたらく細胞」

(c)清水茜/講談社 (c)原田重光・初嘉屋一生・清水茜/講談社 (c)2024 映画「はたらく細胞」製作委員会

海外ドラマでは、同名人気ゲームの実写ドラマのシーズン2「THE LAST OF US シーズン2」を、4月14日から毎週月曜に配信する。'23年公開のシーズン1は全世界で爆発的ヒットを記録し、同年の第75回エミー賞では作品賞を含む全24部門でノミネートを果たした。月額会員は視聴無料。

14日配信開始のシーズン2は、'20年にPlayStation 4向けに発売された「The Last of Us Part II」の物語をもとに描かれる。前シーズンから5年後、旅を終えたジョエルとエリーはジョエルの弟・トミーが治めるワイオミング州ジャクソンのコミュニティで暮らしていたが、新たな人物たちの登場によって、5年前の事件を巡りさらなる壮絶な運命に巻き込まれていく……。

アニメ作品では、4月4日に「宇宙戦艦ヤマト」長編8作品を配信するほか、劇場版「名探偵コナン」シリーズも順次配信。バラエティ番組では4月1日から「水曜どうでしょうプレミア 東京2泊3日70km/ヨーロッパリベンジ」を配信開始する。

国内ドラマでは、松村沙友理主演、駒木根葵汰共演の“相思相愛”溺愛胸キュンラブコメディー「やぶさかではございません」を、地上波放送に先駆けて、各話1週間独占先行配信中。月額会員は視聴無料。

LINEマンガデイリーランキング初登場第1位を獲得するなど話題を呼んだMaritaによる大人気同名作を実写ドラマ化した作品。サイレントカフェ「アサガオ」で働く主人公・不思議麻衣は、カフェの同僚で人との距離感近めな年下男子・上下亮とある日をきっかけにお互いを“観察”し合う関係に。一緒に働くうちに亮のことが気になる麻衣だったが、初恋にトラウマがあり恋愛こじらせ中のため一筋縄ではいかず……。一方、亮も麻衣のことが気になり、クールな表情の裏側には麻衣に対する想いが溢れてしまい……。

さらに江口のり子主演の人気シリーズ第5弾「ソロ活女子のススメ5」も各話1週間先行独占配信中。フリーライター・朝井麻由美の人気エッセー本「ソロ活女子のススメ」(大和書房刊)を原案にドラマ化した作品で、'21年4月期にシーズン1がスタートして以来、毎年連続ドラマとしてシーズンを重ね、各動画配信プラットフォームや海外でも好評を博している。

今回のシーズン5では、オーストラリア政府観光局・ビクトリア州政府観光局の特別協力のもと、海外編第2弾としてオーストラリア・メルボルンでのソロ活が決定している。こちらも月額会員は視聴無料。

そのほか韓国ドラマ「バニーとお兄さんたち」を、4月4日23時20分より毎週金・土曜日更新で配信開始するほか、4月12日~13日には11人組グローバルボーイズグループ・INIの冠音楽番組「INITIME MUSIC」初の番組連動ライブイベント「INITIME MUSIC LIVE」を見放題で独占ライブ配信。ゴルフの「マスターズ2025」も4月10日から独占配信する。