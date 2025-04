¸Ô´ØÀá¤Î½ÀÆð±¿Æ°¤«¤é¡¢¹ø¡¦ÂÀ¤â¤â¡¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¡ª ¥É¥ê¡¼¥à¡Ø³«µÓ¥Á¥§¥¢¡Ù

ドリームは、ストレッチが日常に溶けこむライフスタイルを提案する新ブランド「ReSTReTCH(リストレッチ)」の第一弾商品として『開脚チェア』を発売します。

ドリーム『開脚チェア』

価 格:16,280円(税込)

カラー:グレー、ブルー

サイズ:W39×D47×H39cm

ドリームは、ストレッチが日常に溶けこむライフスタイルを提案する新ブランド「ReSTReTCH(リストレッチ)」の第一弾商品として『開脚チェア』を発売。

2025年5月の一般販売に先駆けて、応援購入サービスMakuakeにて4月20日まで先行販売を実施中です。

『開脚チェア』は、前後に揺れるだけで簡単に開脚ストレッチができる座椅子です。

身体が硬い方、開脚・前屈ができない方ほど効果を実感しやすく、腰や姿勢に悩みのある方、疲れがたまっている方、毎日のストレッチに挫折した方にもおすすめです。

男性人気も高いストレッチ

■2人の専門家が監修

世界一のストレッチ論文数を誇る研究者・中村雅俊先生と、解剖学のスペシャリスト・上原健志先生の2人の専門家を監修に迎え、理論からエビデンス、効果検証まで、ストレッチの機能と効果を徹底的に追求。

身体が柔軟に変わる実感・体感の得られる商品です。

中村雅俊

上原健志

■ストレッチのある暮らし

「ストレッチは毎日の継続が大切」であることから、習慣化しやすいデザインにこだわりました。

インテリアになじむやさしいフォルムで、ふだんから座椅子として使用できるのが特長。

背骨をピンポイントで支える背もたれクッションにより、座るだけで自然と骨盤がサポートされて、美しく正しい姿勢を保てます。

座椅子として使える

部屋に出しっぱなしにしておき、座ってTVやスマホを見るついでになど、いつでもすぐにストレッチができます。

TVを見ながら

前に倒れるように角度のついた底面構造により、自然とお尻が持ち上がり開脚・前屈運動がしやすくなっています。

まるで後ろから誰かが腰を押してくれているような感覚です。

前後にゆれる底面構造

前後にゆらゆら90秒ほど動くことで、股関節の柔軟運動から、腰・太もも・ふくらはぎのストレッチまでできます。

また、片足を反対の足の上に乗せれば、お尻のたるみにもアプローチ可能。

股関節の柔軟運動

インテリアになじむデザイン

