グラビアでも人気、“あざとかわいい”レースクイーンとして知られる佐々木萌香さんが新作デジタル写真集『「leotard girl」レオタードガール』(オーエムワン)をリリースした。 韓国グラビアからインスパイアされた佐々木萌香さんの最新デジタル写真集。韓国風なメイクに仕上げ、日本のグラビアシーンを取り入れた新たな独創的なデジタル写真集となっている。 あざとかわいいオンナのコ「MOEKA」の私服はいつ

