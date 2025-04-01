¶¹»³À¾Éð¡¦¸ÍÁÒ¡Êº¸¡Ë¤ÈÉðÂ¢Íò»³¡¦ÅÄÅç

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡º£½Õ¡¢Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¹â¹»Ìîµå¤Ø¿Ê¤àÂ´ÃÄÀ¸¤Î¿ÊÏ©¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£

¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¡¦ºë¶Ì¸©À¾»ÙÉô¤ÇºòÇ¯£¸·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ê£Á£Ó¡ËÀï¤ÎÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È½Õµ¨Á´¹ñÂç²ñ¡¢²Æ¤ÎÁª¼ê¸¢Âç²ñ½Ð¾ì¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥«¥Ã¥×¡Ê£ÇÇÕ¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¤ÊÁª¼ê¤Î¿ÊÏ©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£

¡¡ºë¶Ì¸©À¾»ÙÉô¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¶¹»³À¾Éð¡Ê½Õ£´¶¯¡¢²Æ£²²óÀï¡á½éÀï¡¢£ÇÇÕ£±²óÀï¡Ë¡¢ÉðÂ¢Íò»³¡Ê£ÇÇÕ£²²óÀï¡Ë¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¡£

¡¡£Õ£±£µ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¶¹»³À¾Éð¡¦¸ÍÁÒ¤Ï²Ö´¬Åì¤Ø¡¢ÉðÂ¢Íò»³¤ÎÁö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿ÅÄÅç¤Ï²£ÉÍ¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¡£

¢¤¤Ï£Õ£±£µ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¢¥¤Ï£Î£Ï£Í£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡ù¤ÏÄá²¬°ì¿Íµ­Ç°Âç²ñ¤ÎÅìÆüËÜÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ã±ÆÈ¥Á¡¼¥à¤Î¡û¤ÏÊóÃÎ£Á£ÓÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼

¡¡¡ÚÅìÆüËÜÊóÃÎ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡¦ºë¶ÌÀ¾ÁªÈ´¡Û

¡Ô¥Á¡¼¥à¡¦Áª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ

¶¹»³À¾Éð¡¦¹â¸¶°ì¼ù¡ÊÊáÆâ¡á±¦±¦¡Ë²ÖºéÆÁ±É

¶¹»³À¾Éð¡¦À¾ÆâÍÛºÈ¡ÊÅê¡áº¸º¸¡Ë²ÖºéÆÁ±É

¾åÎ¤ËÌÉð¡¦´äÌîÂç¶õ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÁ°¶¶°é±Ñ

¾åÎ¤ËÌÉð¡¦À±ÌîÎé²¢¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÁáÂç³Ø±¡

Åì¾¾»³Ãæ±û¡¦¿ù»³Âç¸ç¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËÀî±Û¹©

Åì¾¾»³Ãæ±û¡¦Â¼¾å³¤ÃÒ¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡Ë¾¾ËÜÂè°ì

ÉðÂ¢Íò»³¡¦ÀÐÀîÍÛæÆ¡ÊÆâ³°¡á±¦º¸¡Ë¶ÍÀ¸Âè°ì

ÉðÂ¢Íò»³¡¦ÀôæÆ¿¿¡ÊÆâ³°¡á±¦±¦¡Ë¹âºê¾¦ÂçÉÕ

¿¼Ã«Ãæ±û¡¦ÀõÌîÎÃ²ð¡Ê³°¡á±¦º¸¡ËÂÀÅÄÅì

½êÂô¡¦º£ÄÅñ¥¿¿¡ÊÆâ¡á±¦º¸¡ËË­²¬

ËÜ¾±¡¦ÂçÀîàè½Õ¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë±ºÏÂÎïÌÀ

ºä¸Í¡¦²ÃÆ£±ÍÆó¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë»³Â¼³Ø±à

Äá¥öÅç¡¦²ÃÆ£²Æµ±¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë±ºÏÂ³Ø±¡

±ÛÀ¸¡¦¹âÌÚÉ¢¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÅìÇÀÂç»°

Àî±Û¡¦¹â¶¶ÂÀÍÛ¡ÊÆâ³°¡á±¦±¦¡ËÄá²¬Åì

ºä¸Í¡¦ÂçÆ¶æÆÅÍ¡ÊÅê³°¡á±¦º¸¡Ë±ºÏÂ³Ø±¡

Æþ´Ö¡¦ÃæÂ¼·ë¡ÊÅêÆâ³°¡á±¦±¦¡ËºÙÅÄ³Ø±à

Àî±Û½é´ç¡¦º¬´ßÃÒµ±¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÀî±ÛÅì

Æü¹â¡¦Ì§ÎØâÃÇ·²ð¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÀ»Ë¾³Ø±à

¡¡¡Ú¶¹»³À¾Éð¥Ü¡¼¥¤¥º¡Û

¡ÔÁª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ

¢¤¸ÍÁÒ¸÷´ø¡ÊÅê³°¡á±¦±¦¡Ë²Ö´¬Åì

¢¥³§Àî·Å¡ÊÊá³°¡á±¦±¦¡Ë°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ

¡ûÀ¾ÆâÍÛºÈ¡ÊÅê¡áº¸º¸¡Ë²ÖºéÆÁ±É

¡û¹â¸¶°ì¼ù¡ÊÊáÆâ¡á±¦±¦¡Ë²ÖºéÆÁ±É

ÃÓÅÄÂÀÍÛ¡ÊÅêÆâ¡áº¸º¸¡Ë°ì´Ø³Ø±¡

ÂìÂô·ëµ©¡ÊÆâ³°¡á±¦±¦¡ËÄá²¬Åì

ÈæÅÄæÆÂÀ¡ÊÆâ³°¡á±¦±¦¡Ë¾ïÁí³Ø±¡

ÈøÅèÎ¦²¦¡ÊÅê³°¡á±¦º¸¡ËÁÏ²Á

·¦ÅÄ¹É¼ù¡ÊÊá³°¡á±¦±¦¡ËÆüÂç»°Åç

ËÜÌøÌ«æÆ¡ÊÅê³°¡á±¦±¦¡Ë½ÕÆüÉô¶¦±É

ÊÒ¶ÍÀµµÁ¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡ËÁÏ²Á

À¾¸ÔÁÕ¡ÊÆâ³°¡á±¦º¸¡Ë¾ëÀ¾

°ðÅÄ¶ä¼¡Ïº¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÍøº¬¾¦

¹â°æÍÛ¿Í¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡Ë¶Í°þ³Ø±à

çÕÄÅÀ®´õ¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë´ØÅì³Ø±àÂçÉÕ

ÇìÀî½ÙÂÀ¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¾ëÀ¾

º´¡¹ÌÚÏÂÅÔ¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËËÜ¾±Âè°ì

¾®Ëó³®À»¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë¿ùÊÂ³Ø±¡

Ë­ÅÄÀ¿Æó¡ÊÊáÆâ¡á±¦±¦¡Ë´Øº¬³Ø±à

ËÜÂ¿Å¯Ìé¡Ê³°¡á±¦±¦¡ËÉðÂ¢±ÛÀ¸

·ª¸¶ÑÛ¶õ¡ÊÅê³°¡áº¸º¸¡Ë»³Â¼³Ø±à

¡¡¡ÚÉðÂ¢Íò»³¥Ü¡¼¥¤¥º¡Û

¡ÔÁª¼êÌ¾¡Ê°ÌÃÖ¡áÅêÂÇ¡Ë¿Ê³ØÀè¡Õ

ÅÄÅçÍÛæÆ¡ÊÆâ³°¡á±¦º¸¡Ë²£ÉÍ

ã·Æ£·¼ÁÔ¡ÊÅê³°¡áº¸º¸¡Ë»³Íü³Ø±¡

¡ûÀÐÀîÍÛæÆ¡ÊÆâ³°¡á±¦º¸¡Ë¶ÍÀ¸Âè°ì

¿¿²¼¸ö´õ¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡Ë¹âºê¾¦ÂçÉÕ

¼Ä¸¶Î©¼ù¡ÊÆâ³°¡á±¦º¸¡Ëº´µ×Ä¹À»

¡ûÀôæÆ¿¿¡ÊÆâ³°¡á±¦±¦¡Ë¹âºê¾¦ÂçÉÕ

ÀÐÀîËÓÅÍ¡ÊÅêÆâ¡á±¦±¦¡ËÉðÂ¢±ÛÀ¸

²¼»³ÅÍ¿¿¡ÊÅê¡á±¦±¦¡Ë±ºÏÂ³Ø±¡

µí»³¸ùØ¹¡ÊÊá¡á±¦±¦¡Ë³«»Ö³Ø±à

¾¾²¬¹ªËá¡ÊÆâ³°¡á±¦±¦¡ËÀ¾ÉðÂæ

È¬¸Í¾¡Â¿¡ÊÅê¡á±¦±¦¡ËÍøº¬¾¦

´ß¹¸À®¡ÊÅê³°¡áº¸º¸¡ËÆüËÜ¹Ò¶õ

ÈÓÅè¸¬¿®¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡Ë³«»Ö³Ø±à

²ÃÊÕÍè²í¡ÊÆâ¡á±¦±¦¡ËÀ¹²¬ÂçÉÕ

Ä«ÁÒÍª±©¡Ê³°¡á±¦±¦¡Ë»³Íü³Ø±¡