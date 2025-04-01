¼¼³°µ¡¤Þ¤Ç¡È½Ö´Ö²òÅàÀö¾ô¡É¤ÇÁÝ½ü¤¬³Ú¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥¨¥¢¥³¥ó¡ª¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖM¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É2025Ç¯¥â¥Ç¥ë3µ¡¼ï
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó2µ¡¼ï¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó1µ¡¼ï¤«¤é¤Ê¤ë2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢2025Ç¯4·îÃæ½Ü¤«¤é¿ï»þÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖM¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É2025Ç¯¥â¥Ç¥ë3µ¡¼ï
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó2µ¡¼ï¤È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó1µ¡¼ï¤«¤é¤Ê¤ë2025Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢2025Ç¯4·îÃæ½Ü¤«¤é¿ï»þÈ¯Çä¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡ÈÆüËÜ´ð½à¡É¤Ç³«È¯¤·¡¢ÆüËÜ¤Î½»´Ä¶¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ªÁÝ½üµ¡Ç½¤ÈÇ®¸ò´¹´ïÀö¾ôµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖM¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢´ðËÜÀÇ½¤ÈÀ¶·éµ¡Ç½¤òÄÉµá¤·¤¿¡ÖS¥·¥ê¡¼¥º¡×¡¢¥À¡¼¥¯¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡ÖS¥·¥ê¡¼¥º ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡×¡£
¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç°ÜÆ°¤¬´ÊÃ±¤«¤Ä¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÎäÉ÷¤òÁ÷¤ê½Ð¤»¤ë¡ÖHPAC-22H¡×¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï2025Ç¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÇòÊª²ÈÅÅ»ö¶È¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¡¢½Õ¡Á½é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ3¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÃíÎÏÀ½ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ÏÆüËÜÀìÍÑ¥é¥¤¥ó¤òÀß¤±¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ç½ÏÎý¤Îºî¶È¼Ô¤¬ÁÈÎ©¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡ÖM¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï±ø¤ì¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÀö¤¤Î®¤»¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ä¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤ò¼«Æ°¤ÇÀö¾ô¤¹¤ëµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢¡ÖÀ¶·é¤«¤Ä¥¨¥³¡×¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó ¾¦ÉÊÆÃÄ§
1. M¥·¥ê¡¼¥º
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹_¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡¡M¥·¥ê¡¼¥º¼¼Æâµ¡_ÀµÌÌ
(1)¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ªÁÝ½ü
¥×¥ì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥Û¥³¥ê¤ò¼«Æ°¤Ç¤ªÁÝ½ü¡£
Î¯¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥³¥ê¤â´ÊÃ±¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¥é¥¯¥é¥¯¤Ç¤¹¡£
(2)¤É¤Ã¤Á¤â²òÅàÀö¾ô
¼¼Æâµ¡¤È¼¼³°µ¡¤ÎÇ®¸ò´¹´ï¤ò-19¡î¤ËÎä¤ä¤·¡¢ ¼þ°Ï¤Î¿åÊ¬¤òÉÕÃå¤µ¤»¤ÆÅà¤é¤»¤¿¸å¤Ë°ìµ¤¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ±ø¤ì¤òÀö¤¤Î®¤¹¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²òÅàÀö¾ô¡×¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤Ç®¸ò´¹´ï¤Î¡¢¥«¥Ó¤ä½¤¤¡¢Ìý±ø¤ì¡¢¥Û¥³¥ê¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Åß´ü¤Ê¤É¤Î¼¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¾ò·ï¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ø¤ì¤òÀö¤¤Î®¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
(3)ÌµÂÌ¤ÊÅÅµ¤Âå¤òºï¸º
¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ªÁÝ½üµ¡Ç½¡×¤È¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²òÅàÀö¾ô¡×µ¡Ç½¤òÄê´üÅª¤ËºîÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎÌµÂÌ¤ÊÅÅµ¤ÂåÌó15¡ó¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡£
»î¸³¼¼¤Ç¤Î¼Â¾Ú·ë²Ì¤Ë¤è¤ë°ìÎã¡£
¼«¼ÒÆÈ¼«¤Î¾ò·ï¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ç®¸ò´¹´ïÀö¾ôµ¡Ç½¤òÄê´üÅª¤ËºîÆ°¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ¾õÂÖ¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(4)ÆâÉô¥¯¥ê¡¼¥ó
ÎäË¼¤ä½ü¼¾±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÆâÉô¤¬¼¾¤ê¡¢¥«¥Ó¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ÎÈ¯À¸¤Î¸¶°ø¤Ë¡£
¡ÖÆâÉô¥¯¥ê¡¼¥ó¡×±¿Å¾¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥¢¥³¥óÆâÉô¤ò´¥Áç¤µ¤»¡¢¥«¥Ó¤ä½¤¤¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«Æ°±¿Å¾¡¦ÃÈË¼¡¦Á÷É÷¤Î±¿Å¾Ää»ß»þ¤Ë¤ÏÆâÉô¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏºîÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£
(5)¹³¶Ý¤Ï¤Ã¿å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼
¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¼ù»é¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¿åÁÇºà¤òÎý¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Î®¿å¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼É½ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤¿±ø¤ì¤â¡¢¥é¥¯¥é¥¯Àö¤¤Î®¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âSIAAÇ§¾ÚºÑ¤ß¤ÎÌµµ¡·Ï¶ä¹³¶Ý²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¡¢ºÙ¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼É½ÌÌ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
»î¸³µ¡´ØÌ¾¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Ü¡¼¥±¥óÉÊ¼ÁÉ¾²Áµ¡¹½¡¡»î¸³ÊýË¡¡§¶Ý¡§¹³¶Ý»î¸³¤ÏJIS Z 2801¤Ë¤è¤ë(¢¨½¾ÍèÉÊ¤È¤ÎÈæ³Ó ¢¨Ùû¿å¸ú²Ì¤¬¼å¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤ ¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ø¤ì¤òÀö¤¤Î®¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)
(6)Wi-Fiµ¡Ç½
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî¡¢µ¢ÂðÁ°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡£
³°½ÐÀè¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎON/OFFÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¡¢¾ÜºÙ¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
(7)Î©ÂÎµ¤Î®
É÷¤Î¸þ¤¤ò¾å²¼º¸±¦¤ËÏ¢Â³Åª¤Ë¼«Æ°¥¹¥¤¥ó¥°¡£
Î©ÂÎµ¤Î®¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤ªÉô²°¤Î²¹ÅÙ¤ò¥à¥é¤Ê¤¯¶Ñ°ì¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
(8)ÊØÍø¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥ê¥â¥³¥ó
¡¦ÂÎ´¶²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼
¥ê¥â¥³¥ó¤ËÂÎ´¶²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¡£
¿Í¤Ë¶á¤¤¾ì½ê¤Î¼¼²¹¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢¤è¤êÅ¬ÀÚ¤Ê²¹ÅÙÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦0.5¡îÃ±°Ì¤Ç²¹ÅÙÀßÄê¤¬²ÄÇ½
ÎäË¼¡¦ÃÈË¼¥Ü¥¿¥ó¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¹ÅÙ¥Ü¥¿¥ó¤Î¡Ö¡Ü¡×¡Ö-¡×¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢0.5¡î¹ï¤ß¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê²¹ÅÙÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£
ÎäË¼¤âÃÈË¼¤â²÷Å¬¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«Æ°¡¦½ü¼¾±¿Å¾¤Î¾ì¹ç¤Ï1¡î¹ï¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¡¿ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼(1»þ´ÖÃ±°ÌÀßÄê)
Æþ¡¿ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤ÎÆ±»þÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤âÀÚ¤êËº¤ì¤¬¤Ê¤¯°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¦²÷Å¬¤Ê¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É
¶ËÃ¼¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤òÍÞ¤¨¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤¿ECO¥â¡¼¥É
ÎäË¼±¿Å¾»þ¤ÏÄÌ¾ï¤Î²¹ÅÙÀßÄê24¡î°Ê¾å¤ÇÉ÷ÎÌ¼å¤á¡¢ÃÈË¼±¿Å¾»þ¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ25¡î°Ê²¼¤ÇÉ÷ÎÌ¼å¤á¤ÎECO¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¡õÃß¸÷¥Ü¥¿¥ó¥ê¥â¥³¥ó
Âç¤¤ÊÊ¸»ú¡¢Âç¤¤Ê±Õ¾½¡¢Âç¤¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤Ç¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥ê¥â¥³¥ó¤òÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(9)¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÉÊ¼Á
¡¦ÆüËÜÀìÍÑÀß·×
ÆüËÜ¸þ¤±¤ÎÀìÍÑ¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿À¸»º¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¡¢°ÂÄê¤ò¿Þ¤ê¤Ä¤Ä¡¢µ¡³£²½¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤ÊÉôÊ¬¤Ï½ÏÎý¹©¤Ë¤è¤ëÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÑÇ®À¥¬¥é¥¹´ðÈÄ¤òºÎÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´À¡¦ÂÑ²ÐÀ¸þ¾å¤È¤Ê¤ëÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÊ¼Á»î¸³
³°µ¤²¹-15¡Á50¡î¤Î´Ä¶²¼¤Ç¤Î¼Â»ÈÍÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÀÇ½»î¸³¡¢ºÊñÉÊ¼Á³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¤Î¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÍî²¼»î¸³¡¢ÄãÁû²»¤òÌÜ»Ø¤·¤¿È¾Ìµ¶Á»î¸³¼¼¤Ç¤ÎÁû²»Â¬Äê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉÊ¼Á»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡¡M¥·¥ê¡¼¥º
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§HA-M22HE5-W¡¿HA-M28HE5-W¡¿HA-M40H2E5-W
¾ö¿ô¤Î¤á¤ä¤¹¡§6¾ö¡¿10¾ö¡¿14¾ö
2. S¥·¥ê¡¼¥º
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹_¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡¡S¥·¥ê¡¼¥º¼¼Æâµ¡_ÀµÌÌ
¤É¤Ã¤Á¤â²òÅàÀö¾ô¡¢ÆâÉô¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¹³¶Ý¤Ï¤Ã¿å¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢Î©ÂÎµ¤Î®¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÉÊ¼Á¤ÏM¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(1)¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÎäÃÈ
¡¦¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ëÎäÃÈ¡×¤«¤é6ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÉ÷ÎÌÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¡£
ºÇÂç¥Ñ¥ï¡¼¤Çµ¢Âð¸å¤Î¤ªÉô²°¤òÁÇÁá¤¯²÷Å¬¤Ê²¹ÅÙ¤Ë¡£
¢¨½ü¼¾±¿Å¾¤Î»þ¤Ï¡¢É÷ÎÌ¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Á÷É÷±¿Å¾¤Î»þ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¦¼«Æ°É÷ÎÌ¤ÏÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
(2)ÊØÍø¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥ê¥â¥³¥ó
¡¦0.5¡îÃ±°Ì¤Ç²¹ÅÙÀßÄê¤¬²ÄÇ½
ÎäË¼¡¦ÃÈË¼¥Ü¥¿¥ó¤Ç±¿Å¾¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²¹ÅÙ¥Ü¥¿¥ó¤Î¡Ö¡Ü¡×¡Ö-¡×¤ò²¡¤¹¤³¤È¤Ç¡¢0.5¡î¹ï¤ß¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê²¹ÅÙÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£
ÎäË¼¤âÃÈË¼¤â²÷Å¬¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¼«Æ°¡¦½ü¼¾±¿Å¾¤Î¾ì¹ç¤Ï1¡î¹ï¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Æþ¡¿ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼(1»þ´ÖÃ±°ÌÀßÄê)
Æþ¡¿ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤ÎÆ±»þÀßÄê¤¬²ÄÇ½¡£
Ë»¤·¤¤Ä«¤Ç¤âÀÚ¤êËº¤ì¤¬¤Ê¤¯°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¦²÷Å¬¤Ê¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É
¶ËÃ¼¤Ê²¹ÅÙÊÑ²½¤òÍÞ¤¨¡¢²÷Å¬¤Ê¿çÌ²´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¦¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÍÞ¤¨¤¿ECO¥â¡¼¥É
ÎäË¼±¿Å¾»þ¤ÏÄÌ¾ï¤Î²¹ÅÙÀßÄê24¡î°Ê¾å¤ÇÉ÷ÎÌ¼å¤á¡¢ÃÈË¼±¿Å¾»þ¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ25¡î°Ê²¼¤ÇÉ÷ÎÌ¼å¤á¤ÎECO¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¡õÃß¸÷¥Ü¥¿¥ó¥ê¥â¥³¥ó
Âç¤¤ÊÊ¸»ú¡¢Âç¤¤Ê±Õ¾½¡¢Âç¤¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤Ç»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥ê¥â¥³¥ó¤òÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡¡S¥·¥ê¡¼¥º
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§HA-S22H-W¡¿HA-S25H-W¡¿HA-S28H-W¡¿HA-S40H2-W
¾ö¿ô¤Î¤á¤ä¤¹¡§6¾ö¡¿8¾ö¡¿10¾ö¡¿14¾ö
3. S¥·¥ê¡¼¥º¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹_¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡¡S¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¼¼Æâµ¡_ÀµÌÌ
¾åµS¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ë²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë2¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(1)¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥À¡¼¥¯¤Ê¤ªÉô²°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¿§(¼¼Æâµ¡¡¢¥ê¥â¥³¥ó)¡£
²ÈÅÅ¤ò¹õ¤ÇÅý°ì¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
(2)Wi-Fiµ¡Ç½ÅëºÜ
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÁàºî¡¢µ¢ÂðÁ°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ª¥ó¡£
³°½ÐÀè¤«¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎON/OFFÀÚ¤êÂØ¤¨¤ä¡¢¾ÜºÙ¤ÊÁàºî¤¬¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¥ë¡¼¥à¥¨¥¢¥³¥ó¡¡S¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§HA-S22H-B¡¿HA-S28H-B¡¿HA-S40H2-B
¾ö¿ô¤Î¤á¤ä¤¹¡§6¾ö¡¿10¾ö¡¿14¾ö
¢£¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó ¾¦ÉÊÆÃÄ§
HPAC-22H_ÀµÌÌ
(1)´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÎäÇÞ¡ÖR32¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(2)¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊËÜÂÎ
¼ýÇ¼»þ¤â¾ì½ê¤ò¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÉÕ¤¤Ç°ÜÆ°¤â´ÊÃ±¡£
(3)ÀßÃÖ¤¬´ÊÃ±
Áë¥Ñ¥Í¥ë¡ÜÇÓµ¤¥À¥¯¥È¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ØÆþ¸å¤Ë¤¹¤°»È¤¨¤Æ²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
(Áë¥Ñ¥Í¥ë60¡Á154cm¤ËÂÐ±þ¡¢ÇÓµ¤¥À¥¯¥ÈÉÕÂ°)
¢¨ÊÌÇäÉôÉÊ(ÉôÉÊ¥³¡¼¥É¡§2261742)¤Ç154¡Á190cm¤ÎÁë¤ËÂÐ±þ
¡¦ÇÓµ¤¥À¥¯¥È¤Ê¤·¡§¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÎäµÑ
¡¦ÇÓµ¤¥À¥¯¥ÈÁõÃå¡§¤ªÉô²°¤ÎÎäµÑ
(4)ËÉÃîÌÖ
Áë¥Ñ¥Í¥ë»ÈÍÑ»þ¤Ë¡¢Ãî¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°ËÉÃîÌÖ¤òºÎÍÑ
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃî¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤²¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
(5)¥ê¥â¥³¥ó
¡¦Ìë¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ÈÉÕ¤
¡¦¥ê¥â¥³¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿ÂÎ´¶²¹ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¼¼Æâ²¹ÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½
(6)¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½
¡¦24»þ´ÖON¡¿OFF¥¿¥¤¥Þ¡¼
¡¦Áª¤Ù¤ë¥â¡¼¥É(¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¡¿¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥â¡¼¥É)
(7)¿å¼Î¤ÆÉÔÍ×¤Î¥Î¥ó¥É¥ì¥ó»ÅÍÍ
¢¨¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤´Ä¶¤ÇÏ¢Â³±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÓ¿å½èÍý¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó
¾¦ÉÊÌ¾¡§HPAC-22H
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼¼³°µ¡¤Þ¤Ç¡È½Ö´Ö²òÅàÀö¾ô¡É¤ÇÁÝ½ü¤¬³Ú¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥¨¥¢¥³¥ó¡ª¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖM¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É2025Ç¯¥â¥Ç¥ë3µ¡¼ï appeared first on Dtimes.