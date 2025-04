¼¼³°µ¡¤Þ¤Ç¡È½Ö´Ö²òÅàÀö¾ô¡É¤ÇÁÝ½ü¤¬³Ú¤Ê¾Ê¥¨¥Í¥¨¥¢¥³¥ó¡ª¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖM¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É2025Ç¯¥â¥Ç¥ë3µ¡¼ï

ハイセンスジャパンは、ルームエアコン2機種とスポットエアコン1機種からなる2025年モデルを、2025年4月中旬から随時発売します。

ハイセンスジャパン「Mシリーズ」など2025年モデル3機種

いずれも“日本基準”で開発し、日本の住環境にフィットするよう配慮した、日本の利用者のための製品です。

ルームエアコンは、フィルターお掃除機能と熱交換器洗浄機能を搭載した「Mシリーズ」、基本性能と清潔機能を追求した「Sシリーズ」、ダークなお部屋にもマッチする「Sシリーズ ブラックモデル」。

「エアコンが取り付けられない場所を快適にしたい」というニーズに応えるスポットエアコンは、コンパクトで移動が簡単かつ、パワフル冷風を送り出せる「HPAC-22H」です。

同社は2025年、日本市場における白物家電事業を本格始動し、春〜初夏にかけて3つのカテゴリで新たな注力製品を投入します。

エアコンの製造工程には日本専用ラインを設け、経験豊富で熟練の作業者が組立に従事しています。

その第一弾として展開するモデルの中でも、ルームエアコン「Mシリーズ」は汚れても簡単に洗い流せるフィルターや、お手入れしづらい場所を自動で洗浄する機能付きで、「清潔かつエコ」である点が特徴です。

■ルームエアコン 商品特徴

1. Mシリーズ

ハイセンス_ルームエアコン Mシリーズ室内機_正面

(1)フィルターお掃除

プレフィルターのホコリを自動でお掃除。

溜まったホコリも簡単に捨てられてラクラクです。

(2)どっちも解凍洗浄

室内機と室外機の熱交換器を-19℃に冷やし、 周囲の水分を付着させて凍らせた後に一気に溶かして汚れを洗い流す「どっちも解凍洗浄」。

お手入れしにくい熱交換器の、カビや臭い、油汚れ、ホコリまで、しっかり洗浄します。

※冬期などの湿度が低い条件では効果が発揮できない場合があります。

※すべての汚れを洗い流せるものではありません。

(3)無駄な電気代を削減

「フィルターお掃除機能」と、「どっちも解凍洗浄」機能を定期的に作動させることで、年間の無駄な電気代約15%を削減します。

※自社調べ。

試験室での実証結果による一例。

自社独自の条件に基づき、熱交換器洗浄機能を定期的に作動させたものとの比較です。

使用状態や環境により異なります。

(4)内部クリーン

冷房や除湿運転を行うと、エアコンの内部が湿り、カビやニオイの発生の原因に。

「内部クリーン」運転により、エアコン内部を乾燥させ、カビや臭いの発生を抑制します。

※自動運転・暖房・送風の運転停止時には内部クリーンは作動しません。

(5)抗菌はっ水フィルター

フィルター樹脂に、はっ水素材を練り込みました。

流水でフィルター表面についた汚れも、ラクラク洗い流します。

しかもSIAA認証済みの無機系銀抗菌加工により、細菌が繁殖しやすいフィルター表面を清潔に保ちます。

試験機関名:一般財団法人ボーケン品質評価機構 試験方法:菌:抗菌試験はJIS Z 2801による(※従来品との比較 ※撥水効果が弱まるので、洗剤を使用しないでください ※すべての汚れを洗い流せるものではありません)

(6)Wi-Fi機能

スマホで操作、帰宅前にスイッチオン。

外出先から、スマホのアプリでエアコンのON/OFF切り替えや、詳細な操作ができて便利です。

(7)立体気流

風の向きを上下左右に連続的に自動スイング。

立体気流を生み出し、お部屋の温度をムラなく均一に保ちます。

(8)便利で多彩なリモコン

・体感温度センサー

リモコンに体感温度センサーを搭載。

人に近い場所の室温を感知し、より適切な温度調整を行うことができます。

・0.5℃単位で温度設定が可能

冷房・暖房ボタンで運転した場合、温度ボタンの「+」「-」を押すことで、0.5℃刻みのきめ細やかな温度設定が可能。

冷房も暖房も快適にコントロールできます。

※自動・除湿運転の場合は1℃刻みになります。

・入/切タイマー(1時間単位設定)

入/切タイマーのどちらか一方だけではなく、両方の同時設定が可能。

忙しい朝でも切り忘れがなく安心です。

・快適なおやすみモード

極端な温度変化を抑え、快適な睡眠環境を整えます。

・消費電力を抑えたECOモード

冷房運転時は通常の温度設定24℃以上で風量弱め、暖房運転時は通常の設定温度25℃以下で風量弱めのECOモードになります。

・バックライト&蓄光ボタンリモコン

大きな文字、大きな液晶、大きなボタンで、視認性の高いリモコンを付属しています。

(9)こだわりの品質

・日本専用設計

日本向けの専用ラインで生産しています。

自動化された生産ラインにより、製品品質の向上、安定を図りつつ、機械化できない複雑な部分は熟練工による組み立てを行っています。

また、耐熱性ガラス基板を採用し、安全性・耐火性向上となる設計を行っています。

・さまざまな品質試験

外気温-15〜50℃の環境下での実使用を考慮した性能試験、梱包品質確認のためのあらゆる角度からの落下試験、低騒音を目指した半無響試験室での騒音測定など、様々な品質試験を行っています。

【商品概要】ルームエアコン Mシリーズ

商品名 :HA-M22HE5-W/HA-M28HE5-W/HA-M40H2E5-W

畳数のめやす:6畳/10畳/14畳

2. Sシリーズ

ハイセンス_ルームエアコン Sシリーズ室内機_正面

どっちも解凍洗浄、内部クリーン、抗菌はっ水フィルター、立体気流、こだわりの品質はMシリーズと同仕様になります。

(1)パワフル冷暖

・「パワフル冷暖」から6段階での風量調節が可能。

最大パワーで帰宅後のお部屋を素早く快適な温度に。

※除湿運転の時は、風量の変更はできません。

※送風運転の時は、パワフル・自動風量は設定できません。

(2)便利で多彩なリモコン

・0.5℃単位で温度設定が可能

冷房・暖房ボタンで運転した場合、温度ボタンの「+」「-」を押すことで、0.5℃刻みのきめ細やかな温度設定が可能。

冷房も暖房も快適にコントロールできます。

※自動・除湿運転の場合は1℃刻みになります。

・入/切タイマー(1時間単位設定)

入/切タイマーのどちらか一方だけではなく、両方の同時設定が可能。

忙しい朝でも切り忘れがなく安心です。

・快適なおやすみモード

極端な温度変化を抑え、快適な睡眠環境を整えます。

・消費電力を抑えたECOモード

冷房運転時は通常の温度設定24℃以上で風量弱め、暖房運転時は通常の設定温度25℃以下で風量弱めのECOモードになります。

・バックライト&蓄光ボタンリモコン

大きな文字、大きな液晶、大きなボタンで視認性の高いリモコンを付属しています。

【商品概要】ルームエアコン Sシリーズ

商品名 :HA-S22H-W/HA-S25H-W/HA-S28H-W/HA-S40H2-W

畳数のめやす:6畳/8畳/10畳/14畳

3. Sシリーズブラックモデル

ハイセンス_ルームエアコン Sシリーズ ブラックモデル室内機_正面

上記Sシリーズの特徴に加え、さらに2つのポイントがあります。

(1)ブラックデザイン

ダークなお部屋にマッチする、ブラック色(室内機、リモコン)。

家電を黒で統一したい人におすすめです。

(2)Wi-Fi機能搭載

スマホで操作、帰宅前にスイッチオン。

外出先から、スマホのアプリでエアコンのON/OFF切り替えや、詳細な操作ができて便利です。

【商品概要】ルームエアコン Sシリーズ ブラックモデル

商品名 :HA-S22H-B/HA-S28H-B/HA-S40H2-B

畳数のめやす:6畳/10畳/14畳

■スポットエアコン 商品特徴

HPAC-22H_正面

(1)環境への配慮

エネルギー効率の良い冷媒「R32」を採用し、環境に配慮しています。

(2)コンパクトな本体

収納時も場所をとりません。

キャスター付きで移動も簡単。

(3)設置が簡単

窓パネル+排気ダクトが付属しており、購入後にすぐ使えて快適です。

(窓パネル60〜154cmに対応、排気ダクト付属)

※別売部品(部品コード:2261742)で154〜190cmの窓に対応

・排気ダクトなし:スポット冷却

・排気ダクト装着:お部屋の冷却

(4)防虫網

窓パネル使用時に、虫の侵入を防ぐ防虫網を採用

※すべての虫の侵入を防げるわけではありません。

(5)リモコン

・夜でも使いやすい、バックライト付き

・リモコンに搭載された体感温度センサーで、快適な室内温度調整が可能

(6)その他機能

・24時間ON/OFFタイマー

・選べるモード(おやすみモード/パワフルモード)

(7)水捨て不要のノンドレン仕様

※湿度が高い環境で連続運転を行った場合、排水処理が必要になる場合があります。

【商品概要】スポットエアコン

商品名:HPAC-22H

