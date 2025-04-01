¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¡ª¥í¥±¥Û¥ó¡ÖUQ¥â¥Ð¥¤¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×
IoT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢³Ê°ÂSIM¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥í¥±¥Û¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢UQ¥â¥Ð¥¤¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥±¥Û¥ó¡ÖUQ¥â¥Ð¥¤¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×
IoT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢³Ê°ÂSIM¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥í¥±¥Û¥ó¡×¤Ë¤Æ¡¢UQ¥â¥Ð¥¤¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤ò¸ø³«¡£
¢£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼³µÍ×
º£²ó¤ÎÆÈ¼«¼èºà¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆUQ¥â¥Ð¥¤¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ë¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üUQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î³Ê°ÂSIM»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±
¡ü¥¿¡¼¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ÈÄó¶¡²ÁÃÍ
ÄãÍÆÎÌ¤«¤éÃæÍÆÎÌ¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÀïÎ¬
¡üÃíÌÜ¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó
2024Ç¯11·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥³¥ß¥³¥ß¥×¥é¥ó¡Ü¡×¤ÎÆÃÄ§¤ÈÌ¥ÎÏ
¡ü½¼¼Â¤ÎÃ¼Ëö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©
ËÉÙ¤ÊÃ¼ËöÁªÂò»è¤È¡Ö¥¹¥Þ¥Û¥È¥¯¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¾ÜºÙ
¡ü¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ØÆþ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¶¯¤ß
¡üUQ¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¶¯¤ß
¡ü¹âÉÊ¼Á¤ÊÄÌ¿®¤ò»Ù¤¨¤ëµ»½Ñ
5G´ðÃÏ¶ÉÌó9.4Ëü¶É¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢ÄÌ¿®ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡ü¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹²þÁ±
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±»öÎã
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¡ª¥í¥±¥Û¥ó¡ÖUQ¥â¥Ð¥¤¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡× appeared first on Dtimes.