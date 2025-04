¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¡ª¥í¥±¥Û¥ó¡ÖUQ¥â¥Ð¥¤¥ëÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、UQモバイル担当者への独占インタビュー記事を公開しました。

IoTコンサルティングは、格安SIMやスマホの最新情報をお届けするメディア「ロケホン」にて、UQモバイル担当者への独占インタビュー記事を公開。

■インタビュー概要

今回の独自取材では、以下の内容についてUQモバイル担当者に詳しく話を伺っています。

●UQモバイルの格安SIM市場での位置づけ

●ターゲット層と提供価値

低容量から中容量まで、様々なニーズに対応する戦略

●注目の料金プラン

2024年11月に登場した「コミコミプラン+」の特徴と魅力

●充実の端末ラインナップとサポート体制

豊富な端末選択肢と「スマホトクするプログラム」の詳細

●オンラインでも安心のサポート体制

オンライン購入アドバイザーによるビデオ通話サポートの強み

●UQモバイルの強み

●高品質な通信を支える技術

5G基地局約9.4万局の展開など、通信品質向上への取り組み

●ユーザーの声に応えるサービス改善

オンラインショップのデザインリニューアルなど具体的な改善事例

