¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡õ¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó»ÜÀß ¡ªRE:BODY ÂçºåÅ¹

「RE:BODY(リボディ)」は、福岡天神店・福岡大名店・札幌店に続き、2025年1月23日(木)に「RE:BODY 大阪店」をオープンしました。

RE:BODY 大阪店

オープン日 : 2025年1月23日(木)

所在地 : 〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-15-10 SOLEIL南堀江2F

営業時間 : 11時〜24時

定休日 : 年中無休(年末年始を除く)

予約・お問い合わせ: TEL 06-6536-8315

オープンから2カ月でご来店人数が400名を突破しました。

「RE:BODY」は、“本来のカラダを取り戻す”をコンセプトに、独自の技術とアプローチで利用者一人ひとりの身体と真摯に向き合う、新感覚のストレッチ&リラクゼーション施設です。

国家資格を持つスタッフや経験豊富なセラピストが在籍し、日々の疲れ・コリ・姿勢の悩み・運動不足などに対して、根本からの改善を目指した施術を行っています。

