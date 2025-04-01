ÂçÌî¾ë»ÔÉû»ÔÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÇ§Äê¡¡Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ç¡¡¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡ÖÂçÀ¼¡×¡Ö»ñÎÁ¤ò´ù¤ËÃ¡¤ÉÕ¤±¤ë¡×¡¡
Ê¡²¬¸©ÂçÌî¾ë»Ô¤Î¿¦°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÂÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢Éû»ÔÄ¹¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÌî¾ë»Ô¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×60¿Í¤Î¿¦°÷¤¬Àº¿ÀÅª¤ÊÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨µÙ¿¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤ÏÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
31Æü¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿¦°÷¤¬ºîÀ®¤·¤¿»ÔµÄ²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Î²óÅú°Æ¤ËÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤¿Éû»ÔÄ¹¤¬¡¢¡ÖÃ¯¤¬¸«¤¿¤È¤ä¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÀ¼¤Ç¸À¤¤¤Ê¤¬¤é»ñÎÁ¤ò´ù¤ËÃ¡¤ÉÕ¤±¤¿¹Ô°Ù¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°æËÜ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤ËÂÐ±þºö¤ò¤Þ¤È¤á¡¢²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£