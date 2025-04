配送利便性の高い立地！三菱商事都市開発／Phoenix Property Investors「MCUD・ZIP大阪平野」

三菱商事都市開発と、香港を拠点とする投資グループPhoenix Property Investors Japan Limitedは、大阪府大阪市平野区加美南にて開発計画を進めておりました物流施設「MCUD・ZIP大阪平野」について、2025年3月31日に竣工したことを発表しました。

三菱商事都市開発と、香港を拠点とする投資グループPhoenix Property Investors Japan Limitedは、大阪府大阪市平野区加美南にて開発計画を進めておりました物流施設「MCUD・ZIP大阪平野」について、2025年3月31日に竣工したことを発表。

東側エントランス

西側エントランス

倉庫内部

事務所

■立地特性

本施設は、大阪市内陸に位置し、近畿自動車道「八尾IC」まで約2.0kmと近畿圏広域の交通利便性に優れ、関西圏の最大消費地である大阪都心区への近接性・配送利便性の高い立地です。

また、JRの百済貨物ターミナル駅から約4.5kmとモーダルシフトの観点からも優位性があります。

更に最寄り駅であるJR関西本線「加美駅」、JRおおさか東線「新加美駅」の2駅から徒歩圏にあり、周辺人口も多く雇用確保の面でも恵まれた環境に所在しています。

■施設機能

最大2テナントへの分割賃貸が可能であり、各区画には垂直搬送機1基と荷物用エレベーター1基を完備。

柱スパンを11m以上確保し、柔軟な倉庫内レイアウトに対応する汎用性の高い仕様となっています。

また、エントランスには地域の特性や歴史を反映すべく、周辺に多く建ち並ぶ「町工場」をイメージしたデザインや、建設前の事前調査で発見された遺跡に着想を得た「地層」をモチーフとしたデザインを、区画ごとに取り入れました。

■環境認証取得の取り組み

本施設では、建築環境総合性能評価システム「CASBEE」においてAランク認証、建築物省エネルギー性能表示制度「BELS」の最高ランクと『ZEB』の認証を取得しています。

また、屋根上には太陽光発電設備を設置し一部の照明や電力を賄うことで、施設内設備の省エネ化と環境負荷軽減を実現します。

■「CASBEE」評価概要

認証制度 :建築環境総合性能評価システム

評価ツール:建築(新築)2021年SDGs対応版

取得年月 :2024年9月

評価ランク:Aランク

■「BELS」評価概要

認証制度 :建築物省エネルギー性能表示制度BELS

評価ツール:BELS 評価業務方法書

取得年月 :2024年8月

評価ランク:BELS6つ星(最高位)

■「BELS」特記事項

「ZEBマーク」又は「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」、「ZEH-Mマーク」に関する事項:『ZEB』

再生可能エネルギーを除いた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率:57%削減

再生可能エネルギーを加えた設計一次エネルギー消費量の基準一次エネルギー消費量からの削減率:172%削減

■MCUD・ZIP大阪平野 施設概要

施設名 :MCUD・ZIP大阪平野

所在地 :大阪府大阪市平野区加美南3丁目59番他

交通 :近畿自動車道「八尾IC」約2.0km

JRおおさか東線「新加美駅」約1.0km

敷地面積 :9,617.07m2(2,909.16坪)

延床面積 :19,706.78m2(5,961.30坪)

構造・規模:鉄骨造+鉄筋コンクリート造/地上4階建

設計・施工:西松建設株式会社

