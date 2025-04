ÃÏ°è¤Î¿¹ÎÓÊÝÁ´³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ø¹×¸¥¡ª¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥É¡Ö¿¹ÎÓCO2µÛ¼ýÎÌÇ§¾Ú½ñ¡×¤ò¼èÆÀ

グローブライドは長野県が進める「森林の里親促進事業」に賛同し、2005年から地域の森林づくりを支援。

今回、長野県「森林の里親促進事業」のCO2吸収評価認証制度により「森林CO2吸収量認証書」を取得しました。

グローブライド「森林CO2吸収量認証書」を取得

グローブライドは長野県が進める「森林の里親促進事業」に賛同し、2005年から地域の森林づくりを支援いしています。

今回、長野県「森林の里親促進事業」のCO2吸収評価認証制度により「森林CO2吸収量認証書」を取得しました。

■CO2吸収量の経過について

本年度のCO2吸収量は次の通り。

【新規申請分】

面積 :9.85ha

吸収量:10.8t-CO2/年

【複数年申請分】

面積 :22.69ha

吸収量:36.1t-CO2/年

長野県 森林CO2吸収評価認証制度

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 地域の森林保全活動を支援し、持続可能な社会づくりへ貢献!グローブライド「森林CO2吸収量認証書」を取得 appeared first on Dtimes.