¡Ö¾®³Ø¹»¤Î20Ê¬¤ÏÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤¼Ï²Èñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡© Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡È»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡ÉÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ø¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿Í¤Ï»à¤Ì¤«¤é¡¡ ¡Ö»þ´Ö¤ò¿©¤Ù¤Ä¤¯¤¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÀµÂÎ¤ÈÅÝ¤·Êý¡Ù¡Êº´Æ£Éñ Ãø¡ËKADOKAWA
¡¡¾®³Ø¹»¤Î20Ê¬´Ö¤Û¤É¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¡£¹»Äí¤ÇÍ§¤À¤Á¤È¶¦¤Ë°ìÎØ¼Ö¤ä¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢º£»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤Ï¤º¤¤¤Ö¤óÇ»Ì©¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÆ±¤¸20Ê¬´Ö¤ò¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£ËÜ½ñ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌä¤¤¤«¤±¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤Ê¤¼Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿»þ´Ö¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯Åù¤ÎÁÈ¿¥¤Î¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡£¸½¾õ¤Î²ÝÂê¡¦²ò·èºö¤ò¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¡¢Åý·×³Ø¤ä³ÎÎ¨ÏÀ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËºÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÇùÁ³¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÏËÜ¶È¤Î¼êË¡¤òÈ¯´ø¡£ËÉÙ¤Ê²Ê³ØÅª¥Ç¡¼¥¿¤ÈÀè¿Í¤¿¤Á¤ÎÃÎ·Ã¤ò¸µ¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤Î¹ÓÀî»°Ïº¤µ¤ó¡Ë
¡¡¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤è¤êÍ°ÕµÁ¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥ï¡¼¥¯¤ò·ÇºÜ¡£Ãø¼Ô¤Î²áµî¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÄÖ¤é¤ì¤¿¼ÂÁ©Îã¤¬¥ï¡¼¥¯¤ò¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÊÔ½¸¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê¹ÓÀî¤µ¤ó¡Ë2024Ç¯7·îÈ¯Çä¡£½éÈÇ8000Éô¡£¸½ºß9ºþ11ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò´Þ¤à¡Ë
¡Ê»³ÅÄ Í³²Â¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯4·î3Æü¹æ¡Ë