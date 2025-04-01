Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ú¥Ã¥È¡ÖÇÑ´þÊª¤È¤·¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¢ª¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢Äí¤ËËäÁò¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¡©¡¡
»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤¬ÉÔ¹¬¤Ë¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤ä¶á½ê¤Î¸ø±à¤Ê¤É¤ËËäÁò¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤¬¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤ÏË¡Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¬¤ó¤ÇÍ¾Ì¿¤ï¤º¤«¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿Éã¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤¬X¤ÇÏÃÂê¤Ë
Ë¡Î§¾å¥Ú¥Ã¥È¤Î°ä³¼¤Ï¡©
¥Ú¥Ã¥È¤ò´Þ¤àÆ°Êª¤Î°ä³¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÇÑ´þÊª¤Î½èÍýµÚ¤ÓÀ¶ÁÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡ÊÇÑ´þÊª½èÍýË¡¡Ë2¾ò1¹à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆ°Êª¤Î»àÂÎ¡×¤Ï¡ÖÇÑ´þÊª¡×¤È¤·¤Æ°·¤¦¤â¤Î¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¿´¾ðÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥ß¡×¤ÈÆ±¤¸°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ä³¼¤Î½èÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿Í´Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Áòµ·¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ÐÁò¤µ¤ì¤¿¸å¤ËÊèÃÏ¤ËËäÁò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ÐÁò¡¢ËäÁòµÚ¤Ó²þÁò¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖÊèÃÏ¡¢ËäÁòÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×5¾ò¤Îµ¬Äê¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢»ÔÄ®Â¼Ä¹¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Ëµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤Æ²ÐÁò¡¦ËäÁò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±Ë¡10¾ò¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©ÃÎ»ö¤Î²ÐÁò¡¦ËäÁò¤Îµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ú¥Ã¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ú¥Ã¥È¡ÊÆ°Êª¡Ë¤Î°ä³¼¤Î½èÍý¤Ï¡¢¡¼«¸Ê½êÍÃÏ¤ËËäÁò¤¹¤ë¡¢¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÀ¶ÁÝ¶ÉÅù¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¡¢£¥Ú¥Ã¥ÈÁòµ·»ö¶È¼Ô¤ä»û±¡Åù¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í´Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²ÐÁò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤´¤ß¤È°ì½ï¤Ë¾ÆµÑ½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÄ¤¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î²ÐÁò¡¦ËäÁò¤ò¼è¤ê°·¤¦Ì±´Ö¤ÎÁòµ·»ö¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢Æ°ÊªÎî±à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤ëÆ°Êª¤Î°ä³¼¤Ï¡¢¡ÖÇÑ´þÊª¡×¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾¼ÏÂ52Ç¯8·î3ÆüÉÕ¸üÀ¸¾Ê´Ä·×Âè78¹æ¡Ë¡£
¼«Ê¬¤ÇËäÁò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¡©
¤µ¤Æ¡¢¡¤Î¼«¸Ê½êÍÃÏ¤ËËäÁò¤·¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸ø±à¤ä²Ï¸¶¤Ê¤É¤ËËäÁò¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ú¥Ã¥È¤ÎËäÁò¤òÄ¾ÀÜ¶Ø¤¸¤ëË¡Î§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇÑ´þÊª½èÍýË¡¤Ë½¾¤Ã¤Æ½èÍý¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥´¥ß¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÑ´þÊª½èÍýË¡16¾ò¤Ï¡¢¡Ö²¿¿Í¤â¡¢¤ß¤À¤ê¤ËÇÑ´þÊª¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡ÖÉÔË¡Åê´þ¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Ë¡25¾ò15¹æ¤Ë¤è¤ê¡¢5Ç¯°Ê²¼¤ÎÄ¨ÌòËô¤Ï1000Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡ÊÊ»²Ê¤¢¤ê¡Ë¤¬·ºÈ³¤È¤·¤Æ²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÉÔË¡¡ÖÅê´þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÚÃæ¤ËËä¤á¤ë¤³¤È¤â¡ÖÅê´þ¡×¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¾¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤ä¸ø±à¡¦»³ÎÓ¡¦²ÏÀîÉßÅù¤Î¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤ËËä¤á¤¿¾ì¹ç¡Ö¤ß¤À¤ê¡×¤ÊÅê´þ¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÚÃÏ¤ËËä¤á¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼êË¡¡¦ÂÖÍÍ¤¬¡Ö¤ß¤À¤ê¡×¤Ê¤â¤Î¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÉÔË¡Åê´þ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ½èÈ³¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ò¼«Ê¬¤Ç²ÐÁò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ±Ë¡16¾ò¤Î2¤Î¡Ö¾ÆµÑ¶Ø»ß¡×¤Îµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ï¤êÆ±ÍÍ¤ÎÈ³Â§¤¬²Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Ú¥Ã¥È¤òËäÁò¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°½¤äÃî¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶áÎÙ¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Îµï½»¼ÔÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÂ»³²Çå½þÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î°ä³¼¤ò¤´¼«¿È¤Ç½èÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏË¡Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÀÐ°æ °ì°°¡Ê¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤º¤¢¤¡ËÊÛ¸î»ÎË¡¿ÍSACI¡¦»Í¾ò±¨´ÝË¡Î§»öÌ³½ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÊÛ¸î»Î¡£¶áµ¦°ì±ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡¦µþÅÔÂç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¡ÖÆ°Êª¤ÎË¡¤ÈÀ¯ºö¸¦µæ²ñ¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥ÈË¡³Ø²ñ¡×²ñ°÷¡£