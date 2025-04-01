STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤Î¤¦Ìë¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦·ÃÄí»Ô¤Ç¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·ÃÄí»Ô¤Ç¤ÏµîÇ¯¤«¤é¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3·ïÌÜ¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤¬ÉÔ¿³²Ð¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ÃÄí»ÔÇðÌÚÄ®5ÃúÌÜ¤Î¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£

¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þ10Ê¬¤´¤í¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¡Ö¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¶âÂ°À½¤Î¤«¤´¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

º£²ó²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤¿¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏµîÇ¯11·î¤Ë¤â²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤ª¤è¤½2¥­¥íÎ¥¤ì¤¿·ÃÄí»ÔÎÐÄ®2ÃúÌÜ¤Ç¤âµîÇ¯10·î¡¢¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬Ç³¤¨¤ë¤Ê¤É²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤ÏµîÇ¯°Ê¹ß¡¢»ÔÆâ¤Ç¤´¤ß¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3·ïÌÜ¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔ¿³²Ð¤Î²ÄÇ½À­¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£