強い風に乗って進む、前向きなメッセージを込めた一曲！山本恵莉子 新曲『また逢える時まで』

マリアージュ吉野 芸能部は、茨城県石岡市を拠点に活動する歌手・山本恵莉子の新曲『また逢える時まで』のミュージックビデオ(MV)を2025年3月30日に開催されたアフタヌーンティーショー「また逢える時まで」に合わせて公開しました。

山本恵莉子 新曲『また逢える時まで』

公開日 : 2025年3月30日

公開日 : 2025年3月30日

本楽曲は、別れや過去に対して前を向き、可愛らしさの中にも芯のある、現代を生きるしなやかな女性の姿を思い描き、歌い上げる一曲。

軽快なリズムと温かみのあるメロディで、聴く人の心をそっと後押しするような作品となっています。

【楽曲に込めた想い】

『また逢える時まで』は、これまで山本恵莉子が発表してきた楽曲の中でも、初めて「過去に手を振る」テーマを持つ楽曲。

しかし、単なる失恋ソングではなく、未練や悲しみを感じさせるものではありません。

楽曲の主人公は、可愛らしさの中に芯の強さを持った現代の女性。

しなやかに、そして前を向いて進んでいく姿が描かれています。

この曲を象徴するフレーズ、「強い風が吹いたなら それに乗って行くわ」というラストサビの部分。

この言葉には、「夢は必ずこの手に抱きとめるつもり」という強い意志と、「回り道もあるけど もっともっと優しくなるわ」と、すべての経験に意味があるという前向きなメッセージが込められています。

「故郷石岡で高校生向けの講演会を行った際、自分の人生を振り返ったとき、全く関係ないように思えた出来事がすべてつながって、今の自分を作っていることに気づきました。

この歌に出てくる“強い風”は、人生の中で出会うたくさんのきっかけを象徴しています。」 (山本恵莉子)

【楽曲のこだわり】

本楽曲は、コンサートで観客と一緒に楽しめることをイメージしながらレコーディングを進めた1曲。

自然と体が揺れるようなリズムと、明るい空気感を大切にしたアレンジが特徴です。

その他、レコーディングでは、楽曲の持つ力強さと繊細さのバランスを重視。

特にラスサビでは、歌い方を調整しながら「強すぎる女性」ではなく、自然に歌うことで、楽曲の持つメッセージがよりダイレクトに伝わるよう工夫されています。

「コンサートではかなり気持ちを込めて歌っていますが、レコーディングではあえて力を抜いて、ナチュラルな表現を意識しました。

ライブではまた違った雰囲気を楽しめると思います。」(山本恵莉子)

【今後の活動について】

『また逢える時まで』のMVリリースとともに2025年も多くのライブ・イベントが予定されています。

特に、石岡市で定期開催されるアフタヌーンティーショーやコンサートでは、本楽曲も披露。

音楽とふるさと愛を融合させた特別な時間をお届けします。

また、これまでの楽曲同様、本楽曲も「聴く人それぞれの解釈で自由に楽しんでほしい」との想いが込められています。

音楽を通じて、それぞれの人生と向き合いながら、前へと進む勇気を届ける作品となっています。

【山本恵莉子 プロフィール】

テーマ:歌の力とふるさと愛

透き通る歌声で聴く人の心を包み込み、温かく優しいメロディに乗せて、希望と癒しを届ける。

日常に潜む美しさや大切な想いを丁寧に歌い上げ、誰もが共感できる物語を紡ぐ。

聴くたびに心がほどけ、優しさに満たされる音楽の世界へ。

歌声が生む特別な瞬間を楽しめます。

