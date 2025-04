Ê£¿ô¤Î°áÎà¤òºÇÃ»10Ê¬¤Ç´¥Áç¡ª¥Þ¡¼¥Ó¥óËÇ°×¡Ö¥³¥Ä¥«¥ó¥¨¥¢¥í¥À¥¯¥ÈTHE¥í¥ó¥°¡×

マービン貿易では、1月に行った「帰省ラッシュでストレスを感じたこと」のアンケート調査の結果を踏まえ、GWに予想されるラッシュに向けてストレス軽減を図るための対策について、アンケート調査を行いました。

マービン貿易「コツカンエアロダクトTHEロング」

マービン貿易では、1月に行った「帰省ラッシュでストレスを感じたこと」のアンケート調査の結果を踏まえ、GWに予想されるラッシュに向けてストレス軽減を図るための対策について、アンケート調査を行った。

その結果、ストレスの大元になっている荷物の軽減策を計画している現状が浮かび上がりました。

2025GWの旅で工夫したい荷物軽減策

更に軽減策の実行に不可欠な「旅先での洗濯」事情についても調査を行いました。

ここでは性別で意識と行動の違いが浮き彫りになりました。

■年末年始ラッシュ時で体験した荷物に関するストレス要因調査(シーン別)

2025年 GW直前アンケート調査レポート 年末帰省ラッシュを踏まえた改善意識

■調査結果概要

(1) 出発までの段階では荷物自体の量や重さに対して(26.0%)、またそれらを持ち運ぶという行為に対して(24.8%)と合計半数以上の50.8%の人がストレスだと回答

(2) 荷造りに関する項目(持参するものを揃える(18.0%)→着替えを考えて揃える(8.0%)→効率よく梱包(8.7%)にストレスを感じる人は、合計で34.8%にものぼり高い割合を占める

出発段階では荷造りから家を出るまでの間で、ほとんどのストレス要因が発生していることがうかがえる。

(3) 駅・空港から目的地・帰宅までの工程では最もストレスを感じる項目は帰宅後の洗濯を含む後片付けと回答(22.4%)

(4) その次に置き場所が十分でないことを回答(16.5%)

(5) 荷物が要因で待つ時間(預ける13.6%・引取る14.9%)は合計で28.5%がストレスと回答。

荷物が多いためにタクシーに並ぶ時間を含めると31.1%が、更に一時預かりやどこかに置きに行く(9.9%)についても時間に関係する項目なので合計41%が荷物由来の待ち時間をストレスとあげている。

【ストレスの要因を大きな分類で分けると】

1. 荷物自体の量や重さとその持運びに関する内容が合計で50.8%

2. 荷物の手続きや、荷物の量に起因して消耗される時間に関する内容が合計で41%

3. 出発前の準備と荷造り、帰宅後の洗濯・後片付け、同種の再梱包の9.9%を合計すると準備や片付けに関する内容が最も多い67%という結果が得られた

■調査概要

実施機関 : マービン貿易株式会社(協力:CrowdWorks)

実施日 : 2025年3月17日

調査対象 : 全国18〜60代の男女(男性:155名 女性:145名)

調査方法 : インターネット調査を利用した意識調査

CrowdWorks URL: https://crowdworks.jp

調査人数 : 300名

抽出方法 : インターネット調査要員からランダムに抽出

■回答者の性別及び年代別

回答者の性別及び年代別

■GW期間に出かける目的

GW期間に出かける目的

■滞在先でのお洗濯 どうしていますか?(全体)

滞在先でのお洗濯 どうしていますか?(全体)

【調査結果概要1】

1. コインランドリーを利用する

2. 部屋内で手洗い洗濯と乾燥を行う

3. ランドリーサービスを利用する

上記がほぼ同割合でしたが性別により特徴が現れました

■滞在先でのお洗濯 どうしていますか?(男女別)

滞在先でのお洗濯 どうしていますか?(男女別)

【調査結果概要2】

男性はコインランドリーを使用する割合が40.6%と多いのに対して、女性は部屋内で手洗い洗濯をする割合が41.4%と多いことが分かりました。

中でも36歳〜48歳の年齢層で突出している結果となっています。

■滞在先でのお洗濯 面倒や不安に感じるものは何ですか?(男女別)

滞在先でのお洗濯 面倒や不安に感じるものは何ですか?(男女別)

■まとめ

今回のアンケート調査は、2025年1月7日に行われた「年末年始のラッシュ時に帰省や旅行をした方」向けにその時に感じたストレスと、次回への必要な改善点を調査した結果に基づいて行われました。

改善が必要と挙げられた項目の中に、施設の充実やシステム・サービス的な環境設備の改善をあげている一方で、自分の荷物に対しても改善が必要と言っています。

今回はその荷物に対してどの段階で、何にストレスを感じているのかに焦点をあてた結果以下のような結果が得られました。

旅行者が一番煩わしく感じていることは「準備と片付け」に関することが67%でTOPです。

持ち物を考えて揃える26%・チェックする・梱包する18.6%。

帰宅後は洗濯する・種類ごとに片づける22.4%。

この作業に費やす時間と労力はストレス度が高いようです。

次には物的な荷物の量や重さ・それを持ち運ぶという大きな身体的負荷がストレスになっています。

「疲労」の主な原因の部分です。

最後にこれらの荷物を預ける・引取る・運ぶという手続きにかかる時間が長いという点を挙げています。

具体的には荷物チェックインのためにカウンターに並ぶ、預けたものを引取のために待つ、一時預かり所やコインロッカーを探す、タクシー乗り場の行列で待つなどの時間をあげています。

順番を待つ時間が長いこともストレスの原因です。

これらのすべてのストレスを軽減するためには、荷物を減らして身軽になることで実現できます。

アンケートの回答者も荷物の大半を占めている衣類を減らすことに焦点をあてています。

着まわし衣類を厳選して衣類自体を減らし、要・不要で迷わないように持ち物リストを活用する。

これで半数以上を占めています。

衣類を減らしているので、滞在先での洗濯と乾燥が不可欠です。

滞在先での洗濯実態についても調査をした結果、この部分で面倒や不安を感じる方が多いことが気になります。

荷物の軽減は滞在先の洗濯と乾燥をストレスなく行えることが今後の鍵になりそうです。

旅行者の荷物の軽減の波が広がり、連休の混雑が少しでも軽減されることが期待されます。

■着替えを減らせる「衣類乾燥バルーン」コツカンエアロダクトとは

B5サイズ、165gというコンパクトさでありながら、ホテルの部屋でドライヤーを利用してYシャツ、靴下、下着、ハンカチを同時に、10分で乾燥できる「衣類乾燥バルーン」です。

これにより着替えを減らして荷物の軽減を可能にします。

身軽な旅の実現と交通手段の燃費向上に寄与し、CO2排出量を抑え脱炭素化への貢献もできます。

2024年12月3日 OMOTENASHIセレクション 3年連続金賞を受賞

■コツカンエアロダクト

コツカンエアロダクトTHEロング

■着替えが減らせる携帯用衣類乾燥バルーン 製品概要

製品名 : コツカンエアロダクトTHEロング

重量 : 165g

サイズ : B5ポーチで収納できるコンパクトサイズ

販売方法: Amazonなど

ホテル・家庭にあるドライヤー・ふとん乾燥機を利用して、複数の衣類を最短10分で乾燥することが可能。

シワ取り効果あり。

