ºù¥ß¥¯¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¶À²»¥ê¥ó¡×¡Ö¶À²»¥ì¥ó¡×¡Ö½ä²»¥ë¥«¡×¡ÖMEIKO¡×¡ÖKAITO¡×¤Î¥Ô¥¢¥×¥í¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬½Õ¤Î¤Ò¤í¤Ï¤³¤ò±þ±ç¡ª¤Ò¤í¤Ï¤³½Õ¤Î´Ñ¸÷¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

ひろはこ連携推進実行委員会では、初音ミク派生キャラクターで弘前さくらまつり公式応援キャラクターの「桜ミク」と連携した「ひろはこ春の観光キャンペーン」を弘前市と函館市で展開します!

「ひろはこ」とは、弘前と函館のことで、両市の2文字ずつを組み合わせて作った名称です。

2025年で3回目となるキャンペーンでは、桜ミクに加えて、「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」のピアプロキャラクターズが一緒に春のひろはこを応援します。

「ひろはこ春の観光キャンペーン」 メインビジュアル Art by iXima (C)CFM

【ひろはこ春の観光キャンペーン各取組の詳細】

■桜ミクコラボ 「ひろはこ春の観光キャンペーン」ポスターの掲示

メインビジュアルを活用したコラボポスターを掲示します。

掲示期間:2025年3月17日〜2025年5月31日

掲示場所:両市関係施設、観光施設、宿泊施設、商店街他

デザイン:「夜桜」をテーマに、弘前公園西濠、五稜郭公園を背景とした、

和洋折衷ノスタルジック衣装の桜ミクが描かれています。

■桜ミクフォトスポットパネルの展示

デフォルメイラストを使用した写真撮影用のパネルを市内主要施設に設置します。

また、過去に製作したパネルも展示します。

展示期間:2025年4月12日〜2025年5月31日

展示場所:JR弘前駅、金森赤レンガ倉庫

デザイン:弘前はりんごのカーブミラーやサイクルネット、

函館はジンギスカンや函館山などと一緒に描いた

デフォルメイラストを使用したパネルを展示します。

(弘前)りんごのカーブミラー、サイクルネット、カランカランアイスの屋台とアイス

(函館)ジンギスカン、コーヒー、函館山、摩周丸

■ひろはこ春の観光キャンペーンテーマソングMVの公開・放送

弘前と函館の春をイメージしたテーマソングMVをYouTubeや観光施設で放送する他、TV、ラジオ等のメディアで公開します。

YouTube

テーマソング: 花の便り(作詞・作曲:doriko)

■桜ミク音声での歓迎アナウンスの放送

訪れた方を歓迎する約1分間のアナウンスを観光施設等で放送します。

開催期間:2025年4月12日〜2025年5月31日

公開場所:両市観光施設等

■AR企画「スマホで桜ミクたちと一緒に写真撮影」

両市の観光施設など特定のポイント場所でARアプリCOCOARを起動してマーカー画像を読み取ると、桜ミクや仲間たちが画面に登場し、動画や写真撮影ができます。

また、撮影した写真を対象としたSNS投稿キャンペーンを開催し、39名にひろはこ×桜ミクオリジナルTシャツ(予定)がプレゼントされます。

開催期間 :2025年4月12日〜2025年5月31日

ポイント場所:(弘前市)

弘前公園北側エリア

(弘前公園本丸・北の郭、津軽藩ねぷた村 ほか)、

弘前公園南側エリア

(弘前市立観光館・追手門広場・藤田記念庭園 ほか)、

中土手町エリア

(弘前市まちなか情報センター・弘南鉄道中央弘前駅 ほか)、

旧第五十九銀行本店本館エリア、弘前市りんご公園エリア、

JR弘前駅前エリア、

岩木山エリア

(岩木地区オオヤマザクラ並木、岩木山総合公園 ほか)

(函館市)

元町・ベイエリア

(函館公園・旧函館区公会堂・函館山ロープウェイ・

金森赤レンガ倉庫)、

JR函館駅前エリア

(JR函館駅・摩周丸)、

五稜郭エリア

(五稜郭タワー・箱館奉行所・Gスクエア)、

湯の川温泉エリア

(湯の川温泉足湯・花びしホテル)、

函館空港・東部エリア

(函館空港・市民の森 ほか)

■周遊企画「デジタルチェックインラリー」

アプリ「初音ミク公式ナビ ミクナビ」を使用し、両市の特定ポイントで二次元コードを読み込むことでチェックインできます。

両市それぞれで5ケ所全てにチェックインした方へ完走賞がプレゼントされます。

さらに、完走者の中から抽選で桜ミクのオリジナル賞品がプレゼントされます。

開催期間 :2025年4月12日〜2025年5月31日

ポイント場所:(弘前市)

弘前市立観光館、弘前城情報館、弘前市まちなか情報センター、

津軽藩ねぷた村、弘南鉄道中央弘前駅

(函館市)

函館公園ビジターセンター、金森赤レンガ倉庫、函館市観光案内所

五稜郭タワー、函館空港

■キャンペーンと連動して展開される予定のコラボ商品・企画・グッズ

キャンペーン公式コラボグッズ:2025年4月18日から弘前・函館にて現地先行販売

※ひろはこ春の観光キャンペーンの詳細や公式コラボグッズ販売、民間事業者様のコラボ事業等は、「桜ミク×ひろはこ」コラボ特設ページやひろはこ公式Xで随時発表します。

弘前ビジュアル「岩木山に近い岩木地区のオオヤマザクラと岩木山」 Art by wogura (C)CFM

弘前ビジュアル『弘前城天守と本丸の八重紅枝垂』 Art by タミウラ (C)CFM

函館ビジュアル『函館山ロープウェイをバックにした元町配水場の桜』 Art by さざなみ (C)CFM

函館ビジュアル『五稜郭タワーをバックにした五稜郭公園の桜』 Art by タミウラ (C)CFM

弘前デフォルメ「桜ミク×りんごのカーブミラー」「巡音ルカ×カランカランアイスの屋台とアイス」 「MEIKO×サイクルネット」Art by みかんもち (C)CFM

函館デフォルメ「桜ミク×ジンギスカン」「鏡音リン×函館山」「鏡音レン×摩周丸」「KAITO×コーヒー」Art by みかんもち (C)CFM

