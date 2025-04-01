¥×¥¸¥ç¡¼¤¬¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡Øe-208 GTi¡ÙÆ³Æþ¤òÀë¸À¡¡2021Ç¯°ÊÍè¤Î¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥ÁÉü³è¤Ø
¤Ä¤¤¤Ë¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥ÁÉü³è¤Ø
¥×¥¸¥ç¡¼¤Ï¡Øe-208¡Ù¤ÎGTi¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤È¡¢¿·CEO¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡¥Ù¥¤»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°´¶³Ð¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂÔË¾¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Á¡×¤¬EV¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡Ú¥×¥¸¥ç¡¼208 GTi¡ÊÀèÂå¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡¡Á´14Ëç
2021Ç¯¤ËÀèÂå¤Î¥×¥¸¥ç¡¼308¤¬ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè½é¤ÎGTi¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥×¥¸¥ç¡¼½é¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊEV¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¤ÏEV¤Î¡Øe-208¡Ù¤ÇGTi¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Õ¥¡¥Ù¥¤»á¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯e-208¤ËGTi¤òºÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¡£¥×¥¸¥ç¡¼¤ÎGTi¤òºÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·èÄê¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±»á¤ÏGTi¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö²áµî¡¢Îò»Ë¤È¤ÎºÆ·ë¹ç¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥·¥°¥Ê¥ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¡¼¥É¥«¡¼¤È¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ÊÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢¡Ë¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤ò¶¯¤á¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°´¶³Ð¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢¥×¥¸¥ç¡¼¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤äÆ±¾è¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥Õ¥¡¥Ù¥¤»á¤Ï¡¢GTi¥â¥Ç¥ë¤Î³ÈÂç¤ä¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÜµÒ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï208¤«¤é»Ï¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä³§ÍÍ¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖGTi¤ÎÌ¾¤Î¤â¤È¤Ë¡¢208 GTi¤ÎÂ¾¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ÏÇÓ½ü¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê·×²è¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¥Õ¥¡¥Ù¥¤»á¤Ï2·î½éÆ¬¤Ë¥×¥¸¥ç¡¼¤ÎCEO¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸å¡¢ºÇ½é¤Î»Å»ö¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆGTi¥â¥Ç¥ë¤ÎÉü³è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿··¿¡Øe-208 GTi¡Ù¤Ï¡¢e-208¤ÈÆ±¤¸e-CMP¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¥¢¥Ð¥ë¥È600e¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥¢¥Ð¥ë¥È600e¤Ï¡¢¥È¥ë¥»¥ó¼°¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¹¥ê¥Ã¥×¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¤ÈºÇ¹â½ÐÎÏ240ps¤ÎÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢0-100km/h²ÃÂ®¤Ï6.2ÉÃ¡¢¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï1625kg¤À¡£
¤è¤ê·ÚÎÌ¤ÇÄã½Å¿´¤Îe-208¤Ê¤é¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç0-100km/h²ÃÂ®6.0ÉÃ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£