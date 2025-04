スタイリスト熊谷隆志が手掛けるブランド「ジーディーシー(GDC)」が、「へインズ(Hanes)」と初めてコラボレーションしたパックTシャツを4月11日に発売する。代官山にあるジーディーシーのフラッグシップストアおよび公式オンラインストアで取り扱う。またキャンペーンヴィジュアルには、俳優の窪塚洋介を起用。撮影は、熊谷本人が担当した。

Tシャツは、7.0oz.の天竺生地を使用したプレミアムベーシックモデル「THE BEST OF WHITE- T『Hanes T-SHIRTS SHIRO』」と「THE BEST OF BLACK-T『Hanes T-SHIRTS KURO』」をベースに製作。胸の辺りにウイングモチーフを、裾にロゴをそれぞれボディと同色で刺繍を施した。ホワイトとブラックを各1枚ずつパッキングし、パッケージにはGDCロゴを配置したウイングモチーフのステッカーをあしらった。価格は9900円。





