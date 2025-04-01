¼ó¤Ë»É¤·½ý¤¢¤ë66ºÐ½÷À»àË´¡¡Æ±µï¤Î31ºÐÄ¹ÃË¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡»¦¿Í»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¡¡°¦É²¡¦±§ÏÂÅç»Ô
3·î31ÆüÍ¼Êý¡¢°¦É²¡¦±§ÏÂÅç»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡¢66ºÐ¤Î½÷À¤¬Æ¬¤Ê¤É¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
31Æü¸á¸å6»þÁ°¡¢±§ÏÂÅç»ÔÀîÆâ¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÅçÅÄ¥ß¥¨»Ò¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬Æ¬¤Ê¤É¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òµ¢Âð¤·¤¿É×¡Ê68¡Ë¤¬È¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÅÄ¤µ¤ó¤Ï»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅçÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼ó¤Ë»É¤·½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í»ö·ï¤ÈÃÇÄê¤·ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅçÅÄ¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï31ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºßÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¹ÃË¤¬²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¹ÔÊý¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£