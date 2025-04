²ÈÅÅ¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ÎÅö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¡ªÇò°æ¤½¤í¤Ð¤óÇîÊª´Û¡Ö½Õ¤Î¤½¤í¤Ð¤óÇîÊª´Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×

白井そろばん博物館は、2025年4月6日(日)に千葉県白井市にて、毎年恒例のイベント「春のそろばん博物館フェスティバル」を開催します。

白井そろばん博物館「春のそろばん博物館フェスティバル」

開催日 :2025年4月6日(日)10:00〜16:00

場所 :白井市(白井コミュニティセンター及び白井そろばん博物館 周辺)

ウォークラリー:白井市役所〜 みたらしの池 約1.6km

主催 :一般財団法人全国珠算連盟・白井そろばん博物館

■イベント内容

(1) ウォークラリー! 10:00〜15:00

「妖怪の街?!」白井を、そろばん妖怪とのゲームやクイズに答えて歩きましょう!

(2) 大抽選会!

大人気家電など、豪華賞品の当たる抽選会を行います!

ハズレはありません!

(3) はしそろぴっく 個人戦予選(1) 10:15〜10:45 個人戦予選(2) 12:30〜13:00

個人戦決勝 13:00〜13:30

職場対抗戦に参加できる企業も募集しています! 11:00〜

参加費無料!職場対抗戦では参加賞、景品用意。

(4) そろばん将棋 受付10:00〜

ちょっと変わった「そろばん将棋」で遊んでみよう!

(6) あそびコーナー

人形すくいや射的など、お子さんたちに楽しめるあそびコーナーを用意しています♪

(7) ハンドメイド販売

すべて手作り!そろばんの珠やオリジナルキャラクターデザインの小物を販売します!

(8)出店について

その他、白井市近辺の飲食店やパフォーマーをお呼びし、お力もお借りてイベントを盛り上げています。

子どもたちのかわいらしいダンスや力強い太鼓の音、マジシャンのパフォーマンスも楽しめます。

