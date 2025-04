Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª WOOSEOK LIVE CONCERT 2025 '²Ð(²Ö)'

PENTAGON出身のWOOSEOKが大阪にて単独公演「WOOSEOK LIVE CONCERT 2025 ‘火(花)’」を開催することが決定しました。

WOOSEOK LIVE CONCERT 2025 ‘火(花)’

日時 : 2025年4月5日(土) (1)13:30 (2)19:00

4月6日(日) (1)13:30 (2)19:00

計4回公演

会場 : PLUSWINHALL OSAKA

〒542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町2-3 美松ビル B1

チケット: イープラス(先着/指定席) 8,800円(税込)

※当日券 9,800円、※1D 当日別途 600円

3月14日(金)21:00〜より発売スタート

ドリンク代別途

〈特典会について〉

特典会に参加するには入場時に配布する「特典会 参加券」が必要です。

※特典券は有料となります。

※特典券は各公演毎 当日限り有効。

昨年KTZepp横浜でのイベントも大成功に終え、更なる期待が寄せられていたWOOSEOK。

今回も韓国から何度もメンバーと共に来日し、2日間WOOSEOKならではのバンド公演を開催します。

WOOSEOKの大阪公演は2025年4月5日、6日の計2日間PLUSWINHALL OSAKAで開催される予定であり、チケットの前売りは楽天チケットを通じて行なわれます。

