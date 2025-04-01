¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÂçÃÏ¿Ì¤ÇÆüËÜ¿Í1¿Í´Þ¤àÂ¿¿ô¤Î°ÂÈÝÉÔÌÀ¼Ô¡¡»à¼Ô2056¿Í¡¢Éé½ý¼Ô3900¿Í¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤·¤¿ÂçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢·³»öÀ¯¸¢¤Ï»à¼Ô¤¬2056¿Í¤ËÃ£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3·î28Æü¤Ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃæÉô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢ÉÔÌÀ¼Ô¤ÎÀ¸Â¸Î¨¤¬Ãø¤·¤¯²¼¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÈ¯À¸¤«¤é72»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢Âè2¤ÎÅÔ»Ô¥Þ¥ó¥À¥ì¡¼¤Ê¤É¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î·³»öÀ¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2056¿Í¤¬»àË´¡¢Ìó3900¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í1¿Í¤ò´Þ¤á¤ÆÂ¿¿ô¤Î°ÂÈÝÉÔÌÀ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»à½ý¼Ô¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¿¥¤¤Î¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î·úÀßÃæ¤Î¥Ó¥ë¤¬ÅÝ²õ¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤Ï13¿Í¤¬»àË´¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ74¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÎÌ¤Î¤¬¤ì¤¤ËÁË¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢·üÌ¿¤Êµß½Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£