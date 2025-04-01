2025Ç¯ÅÙÍ½»»¤¬¥®¥ê¥®¥ê¡ÖÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¡×¡¡ÌîÅÞ¤Ï2²ó½¤Àµ¤òÈãÈ½¡Ö¤Ê¤¼¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×
4·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·¤·¤¤Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ¤ÎÍ½»»¤¬¡¢3·î31Æü¤Î¹ñ²ñ¤ÇÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤ò½ä¤ê¡¢ºÆ¤Ó½¤Àµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2025Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»¤Ï¡¢»²µÄ±¡¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¸å¡¢½°µÄ±¡¤ËÌá¤µ¤ì¡¢Í¼Êý¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆÀ®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²µÄ±¡¤Ç½¤Àµ¤µ¤ì¤¿Í½»»¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢½ÏµÄ¤Î¹ñ²ñ¤é¤·¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¯ÉÜ¤È¹ñ²ñ¤ÎÌò³ä¤¬¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ïµ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤òÄ¶¤¨¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀ¯ÉÜ¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬À¿¿´À¿°Õ¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï2²ó¤Î½¤Àµ¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡§
¹â³ÛÎÅÍÜÈñ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Ê¤¼½°µÄ±¡¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Á°¸¶¶¦Æ±ÂåÉ½¡§
ÁíÍý¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÉÔÂ¡¢ÆóÅ¾»°Å¾¤È¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬·ûÀ¯»Ë¾å¡¢½é¤á¤Æ¤Î½°µÄ±¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¶ÌÌÚÂåÉ½¡§
Êª²Á¹âÆÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔ½½Ê¬¤ÊÆâÍÆ¤Î¤Þ¤Þ¡£¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤Îµç¾õ¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¿¹»³´´»öÄ¹¤Ï¡ÖÇ¯ÅÙÆâ¤ËÀ®Î©¤ò¤·¤Æ°ÂÅÈ¤·¤¿¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ÎÃæ¤ÇÂçÊÑ¡¢Æñ¤·¤¤¹ñ²ñ±¿±Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£