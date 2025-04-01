ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëµÄÏÀ¡¡ÊÆÈÖÁÈ¤Ç¸¡¾Ú¡Ä¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼´üÂÔ¡Ö¤ä¤ë¤µ¡¢¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡×
2024Ç¯¤Ï54ËÜÎÝÂÇ¡Ü59ÅðÎÝ¡Ü0¾¡
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢ÆóÅáÎ®¤ÎÉü³è¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¤ÏÂçÃ«¤¬¡È100¡É¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤«Å°ÄìÍ½ÁÛ¡£ÂÇÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÂçÃ«¤·¤«¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤ÂçÂæ¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡ÜÅðÎÝ¡Ü¾¡¤ÁÀ±¡á¡©¡©¡©¡¡¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ïº£µ¨100¤ò±Û¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²¼²ó¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¡ÖOff Base¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç²òÀâ¤Î¥¼¥¤¥Ó¥¢¡¦¥¹¥¯¥é¥Ã¥°¥¹»á¡¢¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼»á¤Ë¤è¤ëÆ¤ÏÀ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï2024Ç¯¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎDH¤È¤·¤Æ50-50¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï100¤ËÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢ÅðÎÝ¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¿ô¤Ç¡£Èà¤Ï5·î¤Þ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉüµ¢¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·×»»¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥°¥¹»á¤Ï¡Ö¾¡¤ÁÀ±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢´ê¤ï¤¯¤Ð10¾¡¤°¤é¤¤¡£10¾¡¤«¤é12¾¡¡£¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤ÏÅðÎÝ¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï50ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢60ËÜÂÇ¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¡£É¬¤º¤·¤âÂÇ·â¤Î¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁöÎÝ¤Î¿ô»ú¤ÏÍî¤Á¤ë¤À¤í¤¦¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ç¤µ¤¨¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤ÏÍî¤Á¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈà¤¬ÌµÍý¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â·ù¤À¤¬¤Í¡×¤È¡¢ÆóÅáÎ®¤Ë¤è¤ëÉéÃ´Áý¤ËÈ¼¤¤¡¢Áö¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼»á¤¬¡ÖÈà¤Ï2023Ç¯¤Ë10¾¡¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ä¡Ä45¡Ü45¡Ü10¤«¤Ê¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¥¹¥¯¥é¥Ã¥°¥¹»á¤Ï¡Ö¤À¤¬Èà¤Ï45ÅðÎÝ¤Ï¡¢¤·¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ç»ä¤ÏÈà¤¬60ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¡¢30ÅðÎÝ¤·¤Æ¡¢10¾¡¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£²æËý¤·¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼»á¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤É¤¦¤¾¡£¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¡¢¤³¤Ö¤·¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ä¤¤¤ËÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¤ä¤ë¤µ¡ª¡¡Èà¤Ï¡¢¤ä¤ë¤À¤í¤¦¡ª¡¡º£»×¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ï60ËÜÂÇ¤Ã¤Æ¡¢30ÅðÎÝ¡Ä¤½¤ì¤Ç¤âµîÇ¯¤è¤ê¤Ï°ìÃÊ³¬Íî¤Á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡©¡¡µîÇ¯¤¤¤¯¤Ä¤À¤Ã¤±53ÅðÎÝ¤°¤é¤¤¡©¡×¤È¥¹¥¯¥é¥Ã¥°»á¡£59ÅðÎÝ¤ÈÄûÀµ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤«¤¤¡©¡¡»ä¤ÏÈà¤¬ÌµÍý¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£100¤ËÆÏ¤¯¡£60HR¤Ë¡Ä¡Ä30ÅðÎÝ¤Ë10¾¡¤À¡ª¡×¤ÈÂçÃÀÍ½ÁÛ¡£¾×·â¤Î¿ô»ú¤Ë¥¬¡¼¥É¥Ê¡¼»á¤â¡Ö60¥Û¡¼¥Þ¡¼¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ÇÅÐÈÄ¤Ç¤¤º¡¢0¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢54ËÜÎÝÂÇ¤È59ÅðÎÝ¤Ç¡È100¡É¤ÎÂçÂæ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ï44ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÅðÎÝ¡¢10¾¡¤Ç·×74¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ô»ú¤òÅêÂÇ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë