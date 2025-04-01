¡È´Ú¹ñÎ¦¾å³¦¤Îaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡É¡¢ÇØÃæ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥ì¥®¥ó¥¹¤ÎÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¶¯Ã¥¡ª¡ÚPHOTO¡Û
¡È´Ú¹ñÎ¦¾å³¦¤Îaespa¡¦¥«¥ê¥Ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½÷»ÒÎ¦¾åÁª¼ê¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤Î¶á¶·Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¡¢°µ´¬¤Î¡È¥Ð¥¥Ð¥Ê¢¶Ú¡É
¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
½÷À¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡ÖD-30¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Î¼¼Æâ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¥Þ¥·¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤È³èÈ¯¤Ê»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
²¿¤è¤êÌÜ¤¬¹Ô¤¯¤Î¤Ï¡¢ÇØÃæÉôÊ¬¤¬³«¤¤¤¿¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ì¥®¥ó¥¹¤«¤é¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈù¾Ð¤ß¤ÎÅ·»È¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¤Ï1996Ç¯4·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î28ºÐ¡£²Ú¾ë»ÔÄ£½êÂ°¤Î¸½ÌòÎ¦¾åÁª¼ê¤È¤·¤Æ400m¤ä400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ë¤âÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏSBS¤Î¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ëÈà½÷¤¿¤Á¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÈþËÆ¤ÇÅÙ¡¹ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÎ¦¾å³¦¤Î¥«¥ê¥Ê¡×¡ÖÎ¦¾å¤Î½÷¿À¡×¤Ê¤É¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£