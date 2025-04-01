¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢45²óÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤Ëô¢¸¶·ÉÇ·¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¿·¶ÊMV¸ø³«
2025Ç¯4·î1Æü¤Ë45²óÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼µÇ°Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¶Ê¡ÖShapes Of Happiness¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î°Ù¤Ë¤³¤Î»ì¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦À»»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¯¿ÍÁ´¤Æ¤ËÌÀ¤ë¤¤ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤¿¡×¤Èô¢¸¶¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¿Í¤ÎSNS¤Ë°î¤ì¤ëÉ½ÁØÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡É¹¬¤»¤Î·Á"¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÉShapes Of Happiness¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡É¹¬¤»¤Î·Á"¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡É¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹¬¤»¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤½¤ì¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¼«¿È¤â¤³¤Î¶Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾¾ÅÄÀ»»ÒËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¸µ¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯È¯°Æ¤µ¤ì¤¿"¥Ë¥å¡¼¡¦¥µ¥¤¥±¡É¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬±ÇÁüÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ð´é¤Ë°î¤ì¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç·Ú²÷¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¼Â±é¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤é¤·¤¯¥¥å¡¼¥È¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡É ¥Ë¥å¡¼¡É¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹±ÇÁüÀ¤³¦¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÖÌÏÍÍ¤¬ºé¤¸Ø¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå´¶¤Î³¹ÊÂ¤òÈ´¤±¤Æ¡¢¿Í¼ï¤âÀ¤Âå¤âÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤ÈÍÙ¤ê¡¢Èà½÷¤¬Êâ¤àÆú¿§¤ÎÆ»¤ÏÍÍ¡¹¤ËÊÑÍÆ¤·¤Æ¡ÉShapes Of Happiness¡É ¡Ê¹¬¤»¤Î·Á¡Ë¤òÉÁ¤¤¤Æ¤æ¤¯¡£
²»ÉäÅù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¶ÊÌ¾¤Î¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£¡Á45th Anniversary µæ¶Ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡Á¡×¤Î45¼þÇ¯¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜ¿Í¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤âÃ´Åö¤·¤¿Yoshifumi Shiozawa¡£Shiozawa»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂç¹¥¤¤Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±ÇÁüÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¤Î¤ËÀ§Èó¤Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤ä´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³§ÍÍ¤Ë¤â¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£¤Þ¤µ¤ËÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë45¼þÇ¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¦¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢6·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î45¼þÇ¯µÇ°¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£ ¡Á45th Anniversary µæ¶Ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡Á¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¾¾ÅÄÀ»»Ò¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ï¡¢4·î1Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢45¼þÇ¯¤ÎµÇ°³Ú¶Ê Shapes Of Happiness¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤Ëºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¹¬¤»¤Î·Á¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤ä´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£6·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë²û¤«¤·¤¤¶Ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§ÍÍ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¾¾ÅÄÀ»»Ò
45¼þÇ¯µÇ°³Ú¶Ê¡ÖShapes Of Happiness¡×
2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®
https://lnk.to/seiko_soh
¾¾ÅÄÀ»»Ò
45¼þÇ¯µÇ°¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Ø±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£ ¡Á45th Anniversary µæ¶Ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡Á¡Ù
2025Ç¯6·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
https://lnk.to/SEIKO_45al_ec
https://store.universal-music.co.jp/product/d2jn1013/
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡
2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û¡ÊÆüËÜÉðÆ»´Û130¸ø±éÌÜ¡Ë
2025Ç¯6·î22Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯6·î29Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËAichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA
2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡ËAichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA
45¼þÇ¯ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/45th/
¾¾ÅÄÀ»»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëH.P¡§http://www.seikomatsuda.co.jp/
¾¾ÅÄÀ»»Ò LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://page.line.me/seiko_official
¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î°Ù¤Ë¤³¤Î»ì¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦À»»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¯¿ÍÁ´¤Æ¤ËÌÀ¤ë¤¤ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤·¤¿¡×¤Èô¢¸¶¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¾¿Í¤ÎSNS¤Ë°î¤ì¤ëÉ½ÁØÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡É¹¬¤»¤Î·Á"¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â¾¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡ÉShapes Of Happiness¡É¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤É¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡É¹¬¤»¤Î·Á"¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡É¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹¬¤»¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ß¤¤¤Ë¤½¤ì¤òÇ§¤á¹ç¤¨¤ëÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£
²»ÉäÅù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¶ÊÌ¾¤Î¥¿¥¤¥Ý¥°¥é¥Õ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º£ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¶Ê¤â¼ýÏ¿¤¹¤ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£¡Á45th Anniversary µæ¶Ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡Á¡×¤Î45¼þÇ¯¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ËÜ¿Í¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥¤¥é¥¹¥È¤âÃ´Åö¤·¤¿Yoshifumi Shiozawa¡£Shiozawa»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÂç¹¥¤¤Ê¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±ÇÁüÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¤Î¤ËÀ§Èó¤Ë¤È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤ä´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢³§ÍÍ¤Ë¤â¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£¤Þ¤µ¤ËÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿Èà½÷¤À¤«¤é¤³¤½ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë45¼þÇ¯¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¦¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢6·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î45¼þÇ¯µÇ°¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£ ¡Á45th Anniversary µæ¶Ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡Á¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¾¾ÅÄÀ»»Ò¥³¥á¥ó¥È
»ä¤Ï¡¢4·î1Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÄ¹¤¤´Ö¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢45¼þÇ¯¤ÎµÇ°³Ú¶Ê Shapes Of Happiness¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ô¢¸¶·ÉÇ·¤µ¤ó¤Ëºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¹¬¤»¤Î·Á¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤«¤¦Í¦µ¤¤ä´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£6·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢»ä¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¶Ê¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶»¤¬¥¥å¥ó¤È¤¹¤ë²û¤«¤·¤¤¶Ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§ÍÍ¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
¾¾ÅÄÀ»»Ò
45¼þÇ¯µÇ°³Ú¶Ê¡ÖShapes Of Happiness¡×
2025Ç¯4·î1Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®
https://lnk.to/seiko_soh
¾¾ÅÄÀ»»Ò
45¼þÇ¯µÇ°¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Ø±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£ ¡Á45th Anniversary µæ¶Ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡Á¡Ù
2025Ç¯6·î4Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
https://lnk.to/SEIKO_45al_ec
https://store.universal-music.co.jp/product/d2jn1013/
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 2025
2025Ç¯6·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¡
2025Ç¯6·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û¡ÊÆüËÜÉðÆ»´Û130¸ø±éÌÜ¡Ë
2025Ç¯6·î22Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯6·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯6·î29Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯7·î11Æü¡Ê¶â¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯7·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯8·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËAichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA
2025Ç¯8·î31Æü¡ÊÆü¡ËAichi Sky Expo ¥Û¡¼¥ëA
45¼þÇ¯ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/45th/
¾¾ÅÄÀ»»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëH.P¡§http://www.seikomatsuda.co.jp/
¾¾ÅÄÀ»»Ò LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://page.line.me/seiko_official