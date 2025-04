2025年4月1日に45回目のデビュー記念日を迎えた松田聖子が、オリジナル新曲「Shapes Of Happiness」の配信をスタート、ミュージックビデオを公開した。松田聖子の為にこの詞曲を書き下ろしたのは、槇原敬之。「この曲を歌う聖子さんの声がポジティブなエネルギーとなって、聴く人全てに明るい力を与えることをイメージしながら制作した」と槇原は語っている。他人のSNSに溢れる表層的な価値観に翻弄されがちな現代において、自分なりの”幸せの形"を見つけることができれば、他人と比べることなく、前向きに生きていけるのではないか。”Shapes Of Happiness”というタイトルどおり、この曲は人それぞれの”幸せの形"がテーマであり、わたしたちは”自分なりの幸せ”を見つける力を持っており、互いにそれを認め合える世界になってほしい、そんな願いが込められている、とのこと。

ミュージックビデオは、自身もこの曲にたくさんの元気をもらったという松田聖子本人によるプロデュースの元、この曲のメッセージを表現すべく発案された"ニュー・サイケ”というキーワードが映像全体のコンセプトとして掲げられている。笑顔に溢れた可愛らしいドレス姿で軽快なステップを踏む松田聖子の実演、そしてカラフルで幻想的な世界に松田聖子らしくキュートさがプラスされた” ニュー”サイケデリックなイラスト・モーションが織りなす映像世界は、様々な花模様が咲き誇り、様々な時代感の街並を抜けて、人種も世代も様々な人々と踊り、彼女が歩む虹色の道は様々に変容して”Shapes Of Happiness” (幸せの形)を描いてゆく。音符等で描かれた印象的な曲名のタイポグラフィをはじめ、今作のイラストのアートワークを手掛けたのは、同曲も収録するオールタイムベストアルバム「永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜」の45周年限定プレミアムセットに描かれた本人モチーフのキャラクターイラストも担当したYoshifumi Shiozawa。Shiozawa氏のイラストを大好きな松田聖子が、この曲でイメージした映像世界を描くのに是非にとのオファーから実現した。「この曲を歌うと、明日に向かう勇気や希望、そして元気が満ち溢れてきます。ぜひ、皆様にもこの曲を聴いて元気になっていただけたら幸せです」と語る松田聖子。まさに道を切り開いてきた彼女だからこそ届けられる45周年のメッセージ・ソングといえる。本楽曲は、6月4日(水)発売の45周年記念オールタイムベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』に収録される。■松田聖子コメント私は、4月1日にデビュー45周年を迎えました。こんなにも長い間、歌ってくることができたことをとても幸せに思います。全ては、デビューからずっと応援していただいた皆様のお陰です。本当にありがとうございます。このたび、45周年の記念楽曲 Shapes Of Happinessが完成しました。この曲は、槇原敬之さんに作詞、作曲、プロデュースをしていただきました。人それぞれの「幸せの形」がテーマの曲で、この曲を歌うと、明日に向かう勇気や希望、そして元気が満ち溢れてきます。私は、この曲が大好きです。6月4日には、ベストアルバムも発売されます。デビューからこれまでリリースされた楽曲の中から、私の大好きな曲を選びました。そして、セルフカバーにも挑戦しました。胸がキュンとする懐かしい曲がいっぱいのベストアルバムに仕上がりました。たくさんの皆様に聴いていただけたら幸せです。<リリース情報>松田聖子45周年記念楽曲「Shapes Of Happiness」2025年4月1日(火)配信松田聖子45周年記念オールタイムベストアルバム『永遠のアイドル、永遠の青春、松田聖子。 〜45th Anniversary 究極オールタイムベスト〜』2025年6月4日(水)発売https://lnk.to/SEIKO_45al_echttps://store.universal-music.co.jp/product/d2jn1013/<ライブ情報>45th Anniversary Seiko Matsuda Concert Tour 20252025年6月7日(土)さいたまスーパーアリーナ2025年6月21日(土)日本武道館(日本武道館130公演目)2025年6月22日(日)日本武道館2025年6月27日(金)大阪城ホール2025年6月28日(土)大阪城ホール2025年6月29日(日)大阪城ホール2025年7月11日(金)日本武道館2025年7月12日(土)日本武道館2025年8月2日(土)マリンメッセ福岡A館2025年8月3日(日)マリンメッセ福岡A館2025年8月30日(土)Aichi Sky Expo ホールA2025年8月31日(日)Aichi Sky Expo ホールA45周年 特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/matsuda-seiko/45th/松田聖子オフィシャルH.P:http://www.seikomatsuda.co.jp/松田聖子 LINE公式アカウント:https://page.line.me/seiko_official