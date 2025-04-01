ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸µÄÌÌõ ¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Î¿·¤¿¤Ê½ÐÆ¬´ü¸Â¤Ï5·î12Æü
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤éÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤Ç¶Øîþ·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½ÐÆ¬´ü¸Â¤¬5·î12Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸¶Èï¹ð¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¤è¤½1700Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤è¤½26²¯±ß¤òÉÔÀµ¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¶ä¹Ôº¾µ½¤äµõµ¶¤ÎÇ¼ÀÇ¿½¹ð¤ò¤·¤¿2¤Ä¤Îºá¤Ç¡¢¤³¤È¤·2·î¡¢¶Øîþ4Ç¯9¤«·î¤Ê¤É¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¸¶Èï¹ð¤ÏÅö½é¡¢3·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÆ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤ÎÍ×Ë¾¤Ç½ÐÆ¬´ü¸Â¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê´üÆü¤äÍýÍ³¤Ê¤É¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3·î31Æü¡¢¸¡»¡Â¦¤Îµá¤á¤Ë±þ¤¸ºÛÈ½»ñÎÁ¤¬°ìÉô¸ø³«¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê½ÐÆ¬´ü¸Â¤¬5·î12Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢±ä´ü¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£