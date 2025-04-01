¥Õ¥é¥ó¥¹¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±Ï¢¹ç¡×¥ë¥Ú¥ó»á ¡ÈÈë½ñµëÍ¿ÉÔÀµ¼õµë¡É¤ÇÍºáÈ½·è¡¡¼¡´üÂçÅýÎÎÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏº¤Æñ¤Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¤òÎ¨¤¤¤ë¥Þ¥ê¡¼¥Ì¡¦¥ë¥Ú¥ó»á¤¬¡¢Èë½ñµëÍ¿¤òÉÔÀµ¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î©¸õÊä¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¤¤Þ¥ë¥Ú¥ó»á¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸±¤·¤¤É½¾ð¤ÇË¡Äî¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±Ï¢¹ç¡×¤òÎ¨¤¤¤ë¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï¡¢EUµÄ²ñµÄ°÷¤À¤Ã¤¿2004Ç¯¤«¤é2016Ç¯¤Î´Ö¤ËÈë½ñ³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÎµëÍ¿¤òµÄ²ñ¤ËÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ê¤ÎºÛÈ½½ê¤Ï3·î31Æü¡¢¥ë¥Ú¥ó»á¤ËÂÐ¤·¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¶Øîþ4Ç¯¤Î·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á2Ç¯¤ÏÅÅ»Ò¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¤Ä¤±¡¢´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢5Ç¯´Ö¤Î¸ø¿¦Áªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¶Ø»ß¤òÂ¨»þÈ¯¸ú¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë¥Ú¥ó»á¤Ï2027Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÇÏ¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£