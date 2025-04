LINE NEXTは、日本、台湾のApp Store/Google Playで売上1位を記録した『ブラウンファーム』の公式続編、『BROWN TOYS(ブラウン・トイズ)』の事前登録を開始。

LINE NEXT『BROWN TOYS(ブラウン・トイズ)』

◇ ジャンル : カジュアル

◇ ゲームプラットフォーム: App Store、Google Play

LINE NEXTは、日本、台湾のApp Store/Google Playで売上1位を記録した『ブラウンファーム』の公式続編、『BROWN TOYS(ブラウン・トイズ)』の事前登録を開始します。

『BROWN TOYS(ブラウン・トイズ) 』は、IPXのオリジナルキャラクターであるLINE FRIENDSのかわいいキャラクターたちが総出動するキャラクターコレクションゲームで、かわいいキャラクターたちとのふれあいを通じてほっこり癒やされる時間を過ごせる癒しゲームです。

特に、BROWN(ブラウン)やSALLY(サリー)をはじめとする人気キャラクターを集めたり、おもちゃの村を飾ったり、ミニゲームを楽しんだりと、さまざまなコンテンツを通じて無限の楽しさを味わうことができます。

■コンビで生まれる自分だけの特別なキャラクター!

『BROWN TOYS(ブラウン・トイズ)』は、「コンビ」システムという独特の世界が構築されており、異なるキャラクターを組み合わせることで、新しいキャラクターを生み出す特別な楽しさを提供しています。

例えば、BROWN(ブラウン)とCONY(コニー)を組み合わせると、ユニークなおもちゃのキャラクターが誕生!ユーザーは、無限の組み合わせを楽しめます。

さらに、多彩なテーマのキャラクターや、おしゃれなデコレーションアイテムを使って、自分だけの個性あふれるおもちゃの村を作ることも可能。

友達の村を訪問してアイデアを共有し、よりクリエイティブなプレイを楽しめます。

■事前登録特典!必ずもらえる限定キャラクター&ダイヤをプレゼント!

事前登録は4月22日の正式リリースまで公式ホームページにて受付中!

事前登録したユーザーや、友達を招待した人数に応じて、以下の特典がもらえます。

・限定キャラクター「おもちゃのSALLY(サリー)」

・ダイヤ

・限定版デコ「幼稚園」

・キャンディー など

さらに、事前登録者数が100万人を突破すると、抽選で1名様に3メートルサイズのメガBROWN(ブラウン)ぬいぐるみをプレゼントする特別イベントも開催予定!

かわいいLINE FRIENDSのキャラクターと一緒に、あなただけの癒しの世界を作りましょう!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自分だけの個性あふれるおもちゃの村を作ろう!LINE NEXT『BROWN TOYS(ブラウン・トイズ)』 appeared first on Dtimes.